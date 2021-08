Beengednek sörre vagy üzletbe, ha nincs oltásom? Kérdések és válaszok a hétfőtől hatályos új Covid-automatáról

Az új Covid-automatát a járványügyi szakértők dolgozták ki. A szabályokat elsősorban azért kellett módosítani, mert a koronavírus delta variánsa rendkívül gyorsan terjed az oltatlanok között, így a járvány harmadik hulláma során ismét megtelhetnek a kórházak, s nem kizárt, számos iskolát is bezárnak, mivel sok helyütt a diákok sincsenek beoltva. Tény, hogy a fiatalok könnyebben átvészelik a betegséget, ám megfertőzhetik szüleiket vagy nagyszüleiket, s osztálytársaikat is, ami végeredményben az adott iskola bezáráshoz vezethet. A szakértők szerint ezért is kulcsfontosságú, hogy még augusztusban a lehető legtöbben beoltassák magukat. Az új Covid-automata gyökeres változást jelent a jelenleg érvényes szabályokhoz képest. Mire kell számítani?

Elképzelhető, hogy ha súlyosbodik a harmadik hullám, ismét bevezetik az országos lezárást, a második hullámból ismert úgynevezett lockdownt?

Nem. Az új Covid-automata egyik alapvető módosítása, hogy már nem országos, hanem csupán regionális korlátozásokat tartalmaz. Tehát ha egy adott járásban jelentősen romlik a járványhelyzet, akkor a korlátozásokat csak abban az adott járásban fogják bevezetni.

Már be vagyok oltva mindkét adag vakcinával, vagy megkaptam az egyadagos oltást. Milyen korlátozások lesznek rám érvényesek?

Semmilyenek. A beoltott személyekre semmilyen korlátozások nem fognak vonatkozni.

Tehát az új Covid-automata előnyben részesíti a beoltottakat?

Igen. Például azok a járások, ahol magas a lakosok beoltottsági aránya – jelen esetben a Pozsonyi, a Dunaszerdahelyi, a Szenci és a Bazini járásról van szó –, az új szabályok szerint még a legrosszabb járványhelyzetben sem kapnak fekete besorolást. Ez annyit jelent, hogy az üzletek nyitva maradnak, a szolgáltatások is elérhetőek lesznek, bármilyen is legyen a járványhelyzet. Mindez azoknak a lakosoknak köszönhető, akik felelősségteljesen beoltatták magukat.

Miért született olyan döntés, hogy a sok beoltott lakossal rendelkező járásokban enyhébbek lesznek a szabályok?

Mert a járványügyi szakértők szerint nincs ok különösebben korlátozni az emberek mozgását ott, ahol sok a beoltott. Ilyen közegben ugyanis a vírus terjedése radikálisan lelassul. A járások besorolásánál azt is figyelembe veszik, milyen az idősek körében a beoltottsági arány, hiszen épp ez a korosztály van kitéve a legnagyobb veszélynek.

Ez mit jelent?

Pontosan azt, hogy jövő héttől mérvadó tényező lesz az oltottsági arány, méghozzá a fokozottan veszélyeztetett korcsoportokon belül. Ha az adott járásban az 50 év felettiek 55%-a már megkapta az oltás mindkét adagját, akkor minden további 10%-os emelkedés egy osztállyal enyhébb besorolást tesz lehetővé. Például Pozsony egyes részeiben már elérte a 71%-ot az 50 év felettiek oltottsági aránya, a Dunaszerdahelyi járásban pedig jelenleg 69%, ami azt jelenti, pár százalék hiányzik a 75%-hoz, ami akár két fokkal enyhébb korlátozásokat garantálhat akkor is, ha az esetszámok megugranak.

A továbbiakban is hetente fogják aktualizálni a járványügyi térképet úgy, mint eddig?

Igen. A jelenleg még érvényes hétszínű felosztást egy egyszerűbb, már csak 5 kategóriát (zöld, narancssárga, piros, bordó, fekete) tartalmazó modell fogja felváltani. Szintén újdonság, hogy a regionális közegészségügyi hivatalok is beleszólást kapnak, milyen mértékű korlátozásokat alkalmazzanak az érintett régióban. A tervek szerint a gyakorlatban ez úgy fog működni, hogy az egészségügyi minisztérium hétfőn eljuttatja az aktuális elemzést a hivataloknak, akik kedden kiértékelik a helyi szituációt, majd szerdán a kormány a szokásos ülésén ez alapján jóváhagyja a járások következő heti besorolását.

Hogyan változik meg jövő héttől az ország besorolása?

A romló járványügyi helyzet miatt megjelennek az első, narancssárga besorolású járások: a Gölnicbányai, a Kassai, a Kassa-vidéki, az Iglói és az Ólublói járás. Az ország többi járása zöld besorolású marad. Már a változó járványügyi térkép is azt mutatja, hogy a helyzet elsősorban ott romlik, ahol alacsony a beoltott személyek száma.

Azt hallottam, hogy például az éttermek üzemeltetői maguk dönthetik el, kit engednek majd be hétfőtől és kit nem. Ez igaz?

Igen. Augusztus 16-tól három új csoportot vezetnek be. Az elsőbe a teljesen beoltottak tartoznak majd; a másodikba az oltottakon kívül azok is, akik teszttel rendelkeznek és azok, akik átestek a megbetegedésen; a harmadik csoportba korlátozások nélkül mindenki tartozik. A vendéglátóipari egységek, például kocsmák és éttermek, a rendezvények szervezői, de például az egyházak is eldönthetik, melyik csoportba tartozó személyeket fogják beengedni. Ez alapján lesz aztán meghatározva, hány embert engedhetnek be. Ha tehát egy sörözőben úgy döntenek, hogy hétfőtől csak a beoltott személyeket engedik be, akkor a bejáratnál ellenőrizniük kell az oltási igazolásokat. Mivel csak és kizárólag védett személyek lépnek majd be, az ilyen sörözőre vonatkoznak majd a legenyhébb feltételek, a belső helyiségeiben még a súlyosabb járványhelyzetben is lehetnek majd vendégek. Ha az oltottakon kívül a teszttel rendelkező személyeknek és azoknak is lehetővé teszik a belépést, akik átestek a megbetegedésen, akkor például a szigorúbb, bordó besorolásban már csak a terasz lehet nyitva. Ha viszont mindenkit korlátlanul beengednek, és semmit sem fognak ellenőrizni, akkor a zöld utáni második besorolásban, a narancssárgában is be kell csukni a belső helyiségeket, a teraszon pedig legfeljebb tíz ember tartózkodhat. Így például a Kassa-vidéki járásban, amely hétfőtől narancssárga besorolású lesz, akadhatnak olyan éttermek, amelyeknek be kell zárniuk a belső helyiségeket, ha nem fogják ellenőrizni, kinek van oltása, vagy tesztje. Ugyanez a szabály lesz érvényes a rendezvényekre és a misékre is. Az egészségügyi miniszter szerint lehetnek templomok, ahol az egyik nap csak az oltottaknak tartanak misét, jóval több hívővel, másnap pedig mindenkinek, tehát az oltatlanoknak is, ám ebben az esetben jelentősen korlátozni kell majd a hívők számát a templomban.

Ha beoltott vagyok, akkor hétfőtől bármilyen étterembe és kocsmába bemehetek?

Igen.

Mi van akkor, ha nem vagyok beoltva?

Már csak olyan étterembe, kávézóba, rendezvényre vagy misére mehet, amelybe mindenkinek, tehát az oltással nem rendelkező személyeknek is engedélyezik a belépést.

Én be vagyok oltva, de a 12 évnél fiatalabb gyerekem nincs, mert még nem kaphatja meg a vakcinát. Mire számíthatok?

Minden bizonnyal a jelenlegihez hasonló szabályozásra. Kivétel vonatkozik majd a 12 évnél fiatalabb gyerekekre, akikre így ugyanolyan szabályok lesznek érvényesek, mint a beoltott szüleikre. Jelenleg a tízévesnél fiatalabb gyermekekre vonatkozik ilyen kivétel. A pontos szabályozást, tehát a szóban forgó kivételt viszont a Közegészségügyi Hivatal fogja kiadni, rendeletben.

Átestem a megbetegedésen, hova engednek be?

Aki az elmúlt 180 napban esett át a Covid-betegségen, azt nem engedik be azokra a helyekre, ahova csak a beoltott személyeket. Oda, ahova a beoltottaknak és a teszttel rendelkező személyeknek is engedélyezik a belépést, azokat is beengedik, akik átestek a betegségen, ám ezt igazolniuk kell. Ugyanúgy szabad belépése lesz majd azokra a helyekre, ahol semmit sem fognak ellenőrizni.

Hogyan fogom tudni, melyik étterembe léphetek be és melyikbe nem?

A vendéglátóipari egységeknek, a rendezvények szervezőinek és az egyházaknak is jól látható helyen kell feltüntetniük az információt arról, kit engednek be és milyen feltételekkel. A pontos útmutatást ugyancsak a Közegészségügyi Hivatal rendelete fogja tartalmazni.

Mi a helyzet az üzletekkel? Nyitva maradnak?

Igen. Egészen a fekete fázisig minden üzlet nyitva lehet. A zöld fázisban nem vonatkoznak korlátozások az üzletekre. A narancssárga fázistól már el kell dönteni, hogy az adott üzletbe mindenkinek engedélyezik-e a belépést, vagy csak a beoltott, a tesztelt vagy a betegségen átesett személyeknek. Mindkét esetben 15 négyzetméternyi eladóterületre csak egy vásárlót lehet beengedni. A bordó fázisban már ki kell jelölni az idősek bevásárlására szolgáló órákat azokban az üzletekben, amelyek mindenkinek engedélyezik a belépést. A fekete besorolású járásokban aztán csak azok az üzletek lehetnek nyitva, amelyek alapvető szükségleteket látnak el, tehát az élelmiszerboltok, patikák vagy benzinkutak.

Ki számít teljesen védettnek?

A teljesen beoltott, tehát védett személy aktuális definíciója: legalább 14 nap eltelt a kétdózisú vakcina második adagjának beadásától. Legalább 21 nap eltelt az egydózisú Johnson&Johnson-oltóanyag beadásától. A fertőzést követő 180 napon belül az oltóanyag első adagját megkapta, s ezután eltelt legalább 14 nap.

Továbbra is kell majd hordani a szájmaszkot? Még akkor is, ha be vagyok oltva?

Igen. A szájmaszkok használatánál a járványügyi szakértők nem javasoltak változásokat. Tehát úgy, mint eddig, beltéren mindenkinek kötelező a szájmaszk viselése, tömegrendezvényeken pedig kültéren is. Az FFP2-es típusú szájmaszk a piros fázistól lesz kötelező mindenkinek beltérben, a fekete fázisban már kint is hordani kell majd a maszkot, ám elég lesz a klasszikus szájmaszk.

Meddig lesznek érvényesek a tesztek?

Ezen a téren nem történt változás. A PCR-teszt 72 óráig érvényes, az antigénteszt pedig 48 óráig.

Korlátozhatják még a kijárást, a járások közti mozgást?

Igen. A Covid-automata azzal számol, hogy az utolsó előtti, tehát bordó fázistól este kilenc és reggel öt óra között tilos lesz a kijárás, és megtiltják a rekreációs célból való utazást. Ennek az intézkedésnek a bevezetéséhez elkerülhetetlen a veszélyhelyzet ismételt jóváhagyása. A fekete fázisban már hajnali öt és éjjel egy óra között lesz megtiltva a kijárás, s ekkor tiltják be a járások közti mozgást.

Szeptemberre van betervezve az esküvőm. Fel kell készülnöm valamilyen változásra?

Igen, ráadásul elég jelentősre. Jövő héttől ugyanis az esküvőkön, éttermekben vagy más vendéglátóipari egységben szervezett családi ünnepségeken, keresztelőkön vagy halotti toron már csak teljesen beoltott személyek lehetnek, illetve olyanok, akik átestek a megbetegedésen vagy rendelkeznek érvényes teszttel. Ez ráadásul a legenyhébb, zöld besorolású fázisban is érvényes marad. A szakértők ezt a korlátozást azzal magyarázzák, hogy ezek a rendezvények a járvány terjedése szempontjából rendkívül kockázatosak. Minden egyes fázisban ugyanakkor korlátozzák a vendégek számát is. A fekete besorolású járásokban ezekre a rendezvényekre az oltottak sem mehetnek el, minden ilyen akciót betiltanak. A kormány jóváhagyta a kivételt, mely alapján nagy tömegrendezvényeket lehet majd szervezni Ferenc pápa szeptemberi látogatása során – ám ezekre a rendezvényekre is csak a beoltott személyeket fogják beengedni. A pápa szeptember 12-én érkezik és szeptember 15-én távozik, így aki részt akar venni ezeken a rendezvényeken, annak még van ideje beoltatni magát.

Ezen kívül lesznek még olyan helyek, vagy események, ahova az oltással nem rendelkező személyeknek tilos lesz a belépés?

Igen. Függetlenül a járás besorolásától az oltatlanokat jövő héttől nem engedik be kórházakba, szociális intézetekbe és börtönökbe látogatásra.