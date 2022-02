Azonnali utalásokat kínál négy hazai bank – hétvégén és ünnepnapokon is

Korábban a bankközi átutalásoknál általában egy vagy két nappal később érkezett meg csak a pénz a számlára, ha egy másik pénzintézet számlájáról indítottuk az utalást – jellemzően már mobilalkalmazás segítségével, vagy az internetbank felületéről. Ha pénteken utaltunk, akkor legkorábban hétfőn, vagy kedden érkezett meg csak a pénz. Ez nemcsak akkor volt kellemetlen, ha sürgősen utalni kellett, hanem a különböző számlák fizetésénél is gondot okozhatott – mostantól a négy bank ügyfelei (illetve, ha a fogadó fél/cég is ott vezeti számláját) már azonnal megkapják az utalást, így könnyebb lesz tartani a fizetési határidőt is. Az új szolgáltatás azért is fontos, mivel a fizetések jellemzően már az online felületeken történnek, sokszor szükség van az azonnali utalásra. Illetve az ilyen rendszer lehetővé teszi, hogy az online kártyás fizetés (amely szintén azonnali) helyett a biztonságosabb utalást válasszák az ügyfelek.

Ennek a rendszernek vet véget a három legnagyobb pénzintézet, azaz a Slovenská sporiteľňa, a VÚB és a Tatra banka, valamint egy kisebb bank, a Tatra banka családjába tartozó Raiffeisen banka. Érdemes megjegyezni, hogy az újdonság – amely önkéntes, nem az állam által kikényszerített irány – valódi hullámot indíthat el, hiszen a konkurens pénzintézetek így versenyhátrányba kerülnek, nem véletlen, hogy a legtöbb cég már most jelezte, hogy szintén szeretné bevezetni az új szolgáltatást, a kérdés már csak az, mikorra sikerül úgy fejleszteni a bank biztonsági és háttérrendszerét, hogy az megfeleljen a modern pénzügyi környezet követelményeinek, azaz az azonnali utalásoknak.

A ČSOB, az mBank, a Poštová banka, az UniCredit Bank és a Fio banka is jelezte, hogy szeretnék bevezetni az újdonságot, ám a pontos időpontról egyelőre nem nyilatkoztak.

A Szlovák Bankszövetség jelezte, az azonnali fizetések bevezetése teljes mértékben a bankok kezében van – ez önkéntes, és az egyes bankok döntésétől függ, hogy mikor és hogyan teszik elérhetővé ügyfeleik számára. „Az azonnali fizetések bevezetése jelentős beavatkozást igényel a banki informatikai rendszerekbe és a kiberbiztonságba, hiszen biztosítani kell a 24/7/365-ös működést. Ezen kívül szigorú AML-szabványokat, valamint kockázat- és csalásfigyelő rendszereket kell fenntartani” – mondta Petra Eckertova, a szövetség munkatársa.