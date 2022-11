Az utóbbi időben egyre több agresszív bűncselekményt követnek el gyerekek

A Nyitranovákon történt incidens ügyében a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség is vizsgálatot indított, sőt, a szlovák parlamentben is foglalkoznak vele - TASR-felvétel

Egy diák fejszével támadt az osztálytársaira az egyik nyitranováki szakközépiskolában, két sérültet kórházba kellett szállítani. Az utóbbi hetekben több olyan agresszív bűncselekmény is történt, amelyet kiskorúak követtek el, és végül a NAKA-nak kellett közbelépnie. A lapunk által megszólított pszichológus szerint a növekvő gyermeki agressziónak számos oka van.

Nyitranovák | Egy diák fejszével támadt az osztálytársaira az egyik nyitranováki szakközépiskolában, két sérültet kórházba kellett szállítani. Az utóbbi hetekben több olyan agresszív bűncselekmény is történt, amelyet kiskorúak követtek el, és végül a NAKA-nak kellett közbelépnie. A lapunk által megszólított pszichológus szerint a növekvő gyermeki agressziónak számos oka van.

A rendőrség a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a nyitranováki szakközépiskolában milyen horrorisztikus jelenetek játszódtak le csütörtök reggel.

Az egyik diák fejszével rohangált a folyosón, a Joj televízió információi szerint az egyik lányt homlokon vágta, ezen kívül pedig még egy fiút megsebesített. A rendőrség először arról számolt be, hogy az incidensben egy személy sérült meg, de nem súlyosan, viszont Alena Krčová, az egészségügyi mentőszolgálat operatív központjának(OSZZS) szóvivője a TASR-nek később megerősítette, hogy két személyt kellett kórházba szállítani.

„Tekintettel a korukra és az ügy érzékenységére, több információt egyelőre nem kínálhatunk”

– közölte a szóvivő.

Lenka Kukučková, az iskolát üzemeltető Trencsén Megyei Önkormányzat szóvivője később megerősítette, hogy a lányt a bajmóci kórházba szállították, de nincs életveszélyes állapotban.

A Joj értesülései alapján a diák a támadás után elmenekült az iskolából. A rendőrség keresőkutyákkal eredt a nyomába, és végül rövid időn belül, az iskolától mintegy 500 méterre található mezőn fogták el. Az ügyet már átvette a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA), több ember ellen elkövetett, előre kitervelt gyilkossági kísérlet ügyében nyomoznak.

Katarína Piačková, a szakközépiskola igazgatója a TASR-nek megerősítette, egy első osztályos diák volt a támadó, akinél elmondása szerint semmilyen jel nem utalt arra, hogy ehhez hasonló tettet hajthat végre. Az incidens után a diákok és a tanárok pszichológiai segítséget kaptak. Piačková a folyamatban lévő rendőrségi nyomozás miatt további részleteket nem árult el az ügyről.

Nem az első eset

Az utóbbi időben több olyan incidens is történt, amelyben fiatalkorúak ellen kellett fellépnie a hatóságoknak. Két héttel ezelőtt például egy 14 éves fiút kapcsolt le a NAKA Szepesremetén, aki szintén fejszét vitt az egyik iskolába. Állítólag több diákra és tanárra is rá akart támadni. Két barátja is segédkezett volna az akcióban, akik ellopták az osztály kulcsát, és rá akarták zárni az ajtót a fiúra, valamint az osztálytársaira. A támadás azonban végül nem valósult meg, a hatóságok időben közbeléptek.

Emellett az elmúlt hetekben a gyermeki agresszió további megnyilvánulási formáival is foglalkoznia kellett a NAKA-nak: egy középiskolás fiút például azért vettek őrizetbe, mert a közösségi médiában nyíltan támogatta a pozsonyi kettős gyilkosságot, amely során két férfit a szexuális orientációja miatt végeztek ki.

Honnan az agresszió?

Németh Mária pszichológus lapunk megkeresésére elmondta, a gyermeki agresszió szinte sosem egyetlen okra vezethető vissza, a probléma eredete mindig összetett. Az egyik befolyásoló tényező, ami nagy hatással lehet az efféle erőszakos cselekedetek megjelenésére, az a jelenlegi válságidőszak, amiben élünk.

„A koronavírus és az azzal összefüggő bezártság nagyon látványosan megnövelte a gyermekek szorongását, ez pedig a legtöbb esetben agresszióban nyilvánul meg. A gyermek vagy saját maga, vagy mások ellen fordul, legyen szó akár verbális, akár fizikai bántalmazásról”

– vélekedett a pszichológus.

Hozzátette, ehhez még hozzájárulnak a háborúval és a pénzügyi válsággal összefüggő hírek is:

„Ezeket az információkat a gyermekek is megértik. Lehet, hogy a saját szintjükön értelmezik a híreket, de azt mindenképpen érzik, hogy állandó készenlétben vannak körülöttük a szülők, a tanárok és általánosságban minden felnőtt”.

Továbbá az sem elhanyagolható szempont, hogy a gyerekek a médiában is folyamatosan az agresszióval találkoznak.

A családi háttér

A szakember mindemellett kiemelte, az egyik legfontosabb szempont mindig a családi háttér.

„Ezek a gyerekek a legtöbb esetben negatív családi mintákkal érkeznek az iskola falai közé. Az elhanyagoló nevelés vagy a fizikai bántalmazás jellemző lehet az adott családban”

– jegyezte meg.

Ugyanakkor a bántalmazásnak nem mindig van fizikai formája, a verbális agresszió is súlyos sérüléseket okozhat a gyermekek pszichikai állapotában.

„Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy az agresszív gyermekek saját maguk is áldozatok. Az életükre jellemzőek a rideg kapcsolatok, a családi értékrend hiánya, valamint az anya-gyerek kapcsolat zavara vagy hiánya. Ilyenkor fel kell tárni, az élet milyen területén szenvedtek el bántalmazást, legyen szó akár a családról, akár a kortársakról vagy bármilyen más környezetről. Fontos kiemelni, hogy az agresszív gyerek a konfliktusok megoldásának egyetlen formáját ismeri, mégpedig az agressziót”

– tette hozzá.

Németh hangsúlyozta, ezek az erőszakos cselekedetek sosem egyik pillanatról a másikra történnek, mindig vannak előzmények, amelyek odáig vezetnek, hogy a gyermek végül ilyen szélsőséges lépésre szánja el magát.

„Ez sosem úgy történik, hogy a gyermek egyik reggel felkel, és eldönti, hogy mostantól agresszív leszek. Ennek nagyon mélyen gyökerező okai vannak”

– jelentette ki azzal, hogy vannak olyan jelek, amelyekből már lehet következtetni, hogy valami nincs rendben. Példaként azt említette, hogy az antiszociális agresszorok általában nem okulnak, ezért a legtöbb esetben a büntetésnek sincs értelme, a büntetésre érzéketlenek. Továbbá ide sorolható a szeretetkapcsolatok hiánya, például a szülőkkel összefüggésben. Mint mondta, ezek a gyerekek nagyon gyakran nem tudják, milyen érzés szeretve lenni és hogyan kell szeretetet adni. Végül pedig az is árulkodó jel lehet, hogy ezek a gyerekek nem éreznek bűntudatot, probléma nélkül hazudnak szemtől szemben, nem érzik a tetteik súlyának következményeit.

Politikai következmények

A nyitranováki ügy a parlament oktatásügyi bizottsága elé kerül. Richard Vašečka (OĽaNO), a bizottság elnöke lapunkat arról tájékoztatta, hogy az oktatási miniszterrel együtt tárgyalni fognak arról, hogyan lehetne megakadályozni az iskolákban zajló agressziót.

„Nagy szomorúsággal és aggodalommal fogadtam a hírt a nyitranováki szakközépiskolában történt esetről, ahol egy fiatal fiú baltával támadt a diákokra. Megdöbbentő, hogy ilyen egy szörnyű cselekedet történhet egy iskola területén, ahová a szülők nap mint nap elküldik a gyermekeiket, és azt hiszik, hogy ott nem leselkedik rájuk veszély”

– közölte a képviselő. Megjegyezte, a nyitranováki incidens is arról árulkodik, hogy mihamarabb lépéseket kell tenni az iskolák biztonsága érdekében.

Ján Horecký oktatási miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, nem létezik egyetlen átfogó megoldás arra, hogyan lehetne biztonságossá tenni az iskolákat, ezért minden egyes igazgatót arra kér, a saját intézményeikben próbáljanak megtenni mindent annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljanak az efféle tragédiák. A szülőket és a tanárokat is arra kérte, legyenek rendkívül figyelmesek és szükség esetén ne féljenek segítséget kérni.