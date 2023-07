Az ukrán ellentámadás során tesztelik az orosz erők védelmét

Gombaszögön Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Feledy Botond biztonságpolitikai elemzővel, lapunk kommentátorával az ukrajnai háborúval kapcsolatos legfrissebb eseményekről beszélgettünk. Takácsy a Wagner-csoport múlt hónapban történt lázadásáról elmondta, a történteket lehet puccs- kísérletként is értelmezni, hiszen a zendülésnek politikai céljai is voltak. „A megválasztott vezetők alkotta struktúrában akartak változást elérni” – magyarázta, és hozzátette, a központi moszkvai kommunikáció folyamatosan zendülésnek nevezte az eseményt, hogy kisebbítse annak jelentőségét. A szakértő rámutatott, Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér oldalára nem állt át az orosz elit, de az orosz vezető réteg Vlagyimir Putyin oldalára sem állt oda látványosan. A fontosabb szereplők inkább a háttérbe húzódtak. Sőt, az orosz rendőrség is tétlen maradt. „Azon a szombati napon, amikor a felkelés kitört, Rosztovban nem voltak rendőrök az utcán” – tette hozzá.