Az Új Szó-stúdióban Grendel Gábor és Mózes Szabolcs vitázott

Szövetség a Smerrel?

A Szövetség még a választás előtt olyan döntést hozott, amelynek értelmében ha bejutnak a parlamentbe, nem lépnek kormánykoalícióra a Smerrel. Mózes szerint azonban különbség van a között, amit egy párt a választás előtt megfogalmaz annak kapcsán, kivel kormányozna, illetve a között, hogy a már megalakult kormánnyal szemben mint a magyar kisebbség képviselője miként fogalmazza meg elvárásait. Mózes azt állítja, a Szövetség ezért nincs partneri viszonyban a Smerrel, pusztán elvárásokat fogalmaz meg a kormány irányába. Arra a kérdésre, hogy a smeres kabinettel szemben megfogalmazott kérések listáján rajta lesz-e a kisebbségek jogállásáról szóló törvény, Mózes a következőt felelte: „Biztosan ott lesz, és biztosan az első helyen lesz.” Az alelnök arról is beszélt, a kisebbségi törvény nem egy új keletű dolog, hiszen már Matovičék előtt is létezett a koncepciója. Korábban ugyanis a 3. Fico-kormány is megígért bizonyos intézkedéseket a kisebbségeknek, amelyek egyébként máig nem teljesültek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a múlt héten kedden Pozsonyban járt. Látogatása során többek között Robert Ficóval is egyeztetett a kisebbségi kormánybiztosi pozícióról. Mózes szerint Szijjártó nem azért egyeztetett Ficóval ebben a kérdésben, hogy „kijárja” a Szövetségnek, ők állíthassanak jelöltet a tisztségre. Az alelnök szerint teljesen természetes, hogy a magyarországi külügyminiszter ilyen kérdésekben érdeklődik a szlovák miniszterelnöknél.

Együttműködés?

A Szövetség korábban rendszeresen „káoszkormánynak” nevezte azt a kabinetet, amely mögött a parlamenti koalíciónak Grendel is a része volt. Stúdiónkban megkérdeztük, ennek ellenére hajlandó lenne-e a két vendég, illetve az általuk képviselt formáció együttműködni. „A politika nem a barátságokról vagy a politikusok közötti kapcsolatokról szól” – mondta erről Grendel. Szerinte a lakosság érdekeit kell szem előtt tartani és ezért felül kell emelkedni az esetleges nézeteltéréseken. Grendel szerint tehát ha a kormánykoalíció olyan lépéseket hozna, amelyek a magyar közösség számára hátrányosak, és erre a Szövetség felhívja a figyelmet, akkor ő a parlamentben törekedni fog a problémák megoldására. Ez azt jelenti, Grendel kész tárgyalni a Szövetség politikusaival és akár az általuk javasolt törvényjavaslatokat is kész benyújtani.

Átalakuló OĽaNO

A korábban OĽaNO-ként ismert, ma már Szlovákia-mozgalomnak nevezett formáción belül létezett a „Magyar Szívek” néven működő platform is, melynek nevében Grendel Gábor korábban fel is szólalt. Rajta kívül a platform semelyik másik tagja nem került a törvényhozásba. A képviselő szerint azonban a Magyar Szívek nem szűnt meg létezni, jelenleg keresik a módját, hogyan lehetne a platform tevékenységét folytatni. A Magyar Szívek eredményét továbbá nem látja feltétlenül bukásnak, szerinte, ha az OĽaNO magasabb eredményt ér el, a platform több képviselője is bejutott volna. Azt, hogy Matovič pártja nevét Szlovákiára változtatta, Grendel nem szerette volna kommentálni. Mózes szintén elzárkózott attól, hogy a Szövetségen belüli jövőbeli szerkezeti átalakulásokról számoljon be. Az ismételt kérdésre, hogy a december elején esedékes pártkongresszuson leváltják-e Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét, Mózes azt felelte, szerinte nem.