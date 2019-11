Az Új Szó kérdez, a magyar pártok válaszolnak!

Mit tenne annak érdekében, hogy vonzóbbak legyenek a magyar tanítási nyelvű iskolák?

Elcsépelt szólamnak tűnik, de igaz: a jó iskola a vonzó iskola. Kérdés viszont, hogy mitől jó egy felvidéki magyar oktatási intézmény. Nyilván a többségi nemzet iskoláival versenyben többet és jobbat kell nyújtania: vonzó kínálatot, alternatív oktatási programokat, választható tárgyakat, kiváló szlovák- nyelv-oktatást, remek tárgyi felszerelést, modern infrastruktúrát. Mindez azonban a hazai realitásban, ahol iskoláink többsége kicsi létszámú, fenntartási gondokkal küszködik, sok helyütt vágyálomnak tekinthető.

Ezért alapvető szükséglet egy átfogó kisebbségi törvény keretén belül az oktatás önigazgatásának megteremtése. Egy választott testület lenne hivatott arra, hogy kidolgozza, ellenőrizze az oktatás tartalmát. Ebbe tartoznak bele a kerettantervek, de a módszertani kérdések is, mint pl. a szlovák nyelv tanítása, illetve olyan neuralgikusnak tűnő témák is, mint a magyar történelem. A tankönyvek terén több eredeti magyar könyv, ill. a magyarországi tankönyvek használata indokolt. Szükséges egy pedagógiai háttérintézmény létrehozása. Ennek feladata nemcsak a tartalmi kérdések kidolgozása, hanem a kutatások és stratégiai tervek kimunkálása is. A magyar tanítási nyelvű iskolák hálózata ésszerűsítésének módja szakmai vita tárgya. Ám más országokban ismert kisebbségi önkormányzatok mintájára bizonyos intézmények, illetve intézménytípusok fenntartását, finanszírozását is átruháznám e választott testületre, s az lenne hivatott e nehéz döntések meghozatalára is. Középfokon a szakgimnázium intézménytípus bevezetését javaslom, hiszen az általános műveltséget nyújtó iskolák erősítése európai trend, ugyanakkor a hazai magyar nyelvű szakoktatás kínálata gyér. Az eddig felsoroltakhoz pedig a jelenleginél sokkal több célirányos pénzügyi forrás, az önigazgatás anyagi hátterének megteremtése szükséges.

Mindehhez össztársadalmi változások is kellenek: az asszimiláció gazdasági és szociálpolitikai eszközökkel való lassítása, a helyi közösségekben a magyar iskola presztízsének növelése.

Kiss Beáta, a Magyar Közösségi Összefogás jelöltje

A jelenlegi választási időszakban elért intézkedések közül a kisiskolák megmentését tartjuk az egyik legmarkánsabb eredménynek. Ha a Híd nem lép kormányra és nem változtatja meg a törvényt, 2016 szeptemberétől több tucat kisiskola szűnt volna meg. Sikerült megakadályoznunk az erre irányuló törekvéseket, ám nem ülhetünk a babérjainkon, iskoláinkat továbbra is védenünk és fejlesztenünk kell. Ennek érdekében az előttünk álló időszakban külön intézményeket hozunk létre és jogilag is meghatározzuk a nemzetiségi oktatás fogalmát. Fontosnak tartjuk a pedagógusok megfelelő társadalmi és anyagi megbecsülését. Egy jól működő gyerekközpontú oktatási intézményből nem hiányozhatnak az anyagilag is motivált, szakmailag jól felkészült pedagógusok.

A politikusok feladata, hogy megfelelő jogszabályi keretet biztosítsanak iskoláink zökkenőmentes működéséhez. Tapasztalataink azt mutatják, hogy együttműködő önkormányzatok, következetes megközelítés és támogató intézmények nélkül nehéz megtartani és fejleszteni a nemzetiségi oktatást. Sokkal eredményesebbek lennénk, ha a több forrásból származó támogatások befektetéséről egyeztetnénk. Az is gyermekeink anyanyelvi oktatását szolgálná, ha a magyarországi támogatásokból épülő iskolák jövője biztosított lenne. Az óvodák és az iskolák nem egynyári növények, fenntartásukról hosszú távon kell gondoskodni.

A magyar iskolák jelenlegi legnagyobb hátránya konkurenseikkel szemben a szlovákoktatás szintjén fogalmazódik meg. A magyar iskolák csak akkor vehetik fel a versenyt a szlovák intézményekkel, ha a szülő biztos lehet benne, hogy gyermeke a magyar nyelv és kultúra mélyreható megismerése mellett államnyelven is boldogulni tud majd Szlovákiában. Jól tudjuk, hogy a tudást minden gyermek anyanyelvén képes a leghatékonyabban elsajátítani. Ennek ellenére sokan épp a szlovák nyelv alaposabb elsajátítása miatt döntenek a szlovák iskola mellett. Ezért kezdeményezzük a szlovák nyelv mint idegen nyelv oktatását.

Szeretnénk gondoskodni arról, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai a középiskolában is saját anyanyelvükön tanulhassanak.

Javasolni fogjuk, hogy a gimnáziumok és szakközépiskolák első évfolyamában a tanulói létszám felső határát úgy szabják meg, hogy közben figyelembe vegyék, hogy a tanulmányok iránt érdeklődők milyen nyelven kívánják folytatni tanulmányaikat.

Az elkövetkező esztendők szintén fontos feladata a magyar tannyelvű szakközépiskolák megerősítése, számuk növelése és

a regionális különbségek megszüntetése.

Híd