Az SaS nem ért egyet Matovič követeléseivel

Az SaS ugyanakkor elismételte, amennyiben szerdáig nem sikerül egyezségre jutniuk, minisztereik benyújtják lemondásukat, a párt pedig távozik a koalícióból. „Hosszú hónapok óta tanúi lehetünk annak, hogy Igor Matovič nem alkalmas a kormány irányítására” – áll az SaS közleményében azzal, hogy a kormány átalakítását a jelenlegi felosztás alapján, a koalíciós szerződésben foglaltak szerint képzelik el, és nem látnak okot arra, hogy a jól működő tárcavezetést átadják.

Az SaS meg van győződve arról, hogy a jobb kormányzás kulcsa a kormányfő leváltása, amely jobb országvezetést, szervezést és kommunikációt eredményezne. „Nem értette meg, hogy a koalíciós válság oka ő maga” – írják.

Sulík a közleményben emlékeztet, még saját lemondását is felajánlotta, amennyiben azt követően Matovič is hasonlóképpen járt volna el. „Ez az ajánlat most is áll” – írja azzal, hogy amennyiben Matovič valamely, az OĽaNO által vezetett minisztériumnak vezetését venné át, az ajánlata tárgytalanná válna. Hozzátette: az SaS hajlandó tárgyalni arról, hogy az egészségügyi tárca vezetését elcserélve egy másikat adjanak át.

Az SaS szerint azon képviselők – Kolíková, Šeliga, Cigániková és Sulík – távozásának követelése, akik nem értenek egyet Matovičcsal, csak azt bizonyítja, hogy a kormányfő pusztán a személyes ellentéteit igyekszik megoldani, nem pedig az ország problémáit. „Értékelnénk, ha Igor Matovič megértené, hogy a választások megnyerésével nem tehet meg mindent, hanem úgy kell bánnia a hatalmával, hogy az az egész ország javát szolgálja.”

Az SaS végső soron lefekteti, ők a koalíciós válság mielőbbi megoldását szorgalmazzák, ám azzal, hogy a kormányfő hetekig hallgatott, majd pedig a követelései nyomán felülírná a koalíciós szerződést, csak elnyújtja azt.