Az SaS felszólítja a VšZP-t, hogy mutasson be egy pénzügyi helyreállítási tervet

Ezt a csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte Jana Bittó Cigániková és Tomáš Szalay (mindketten SaS) parlamenti képviselő. A képviselők egyúttal elutasították, hogy az államnak ismételten finanszíroznia kellene a biztosítót. Az, hogy csak a VšZP veszteségét kompenzálják, Bittó Cigániková szerint igazságtalan. „Miféle rendszer az, ahol az egészségügyi ellátásra szánt pénzből állandóan csak az állami biztosító ügyetlen jelöltjeit támogatjuk?” – tette fel a kérdést a képviselő.

Tomáš Szalay úgy gondolja, hogy az Egészségügyi Felügyeleti Hivatalnak (ÚDZS) utasítania kellene a VšZP-t, hogy dolgozzon ki egy pénzügyi helyreállítási tervet. A jelenleg érvényben lévő törvény szerint ezt csak bizonyos esetekben teheti meg. „Én úgy látom, hogy a felügyeleti hivatal már a hatályos jogszabályok alapján is elrendelhetné egy helyreállítási terv kidolgozását” – mondta Szalay. A képviselők minden biztosítónak törvényi kötelességgé tennék egy pénzügyi helyreállítási terv kidolgozását, ha egyszer a biztosító veszteséges. A javaslatot a szeptemberi parlamenti ülésen akarják előterjeszteni.

Bittó Cigániková szerint a megoldás része a VšZP nemzetközi tőzsdén való eladása, állítják a képviselők. Az állam pénzt kapna, amit vissza tudna forgatni az egészségügybe – magyarázták azt is hozzátéve, hogy a VšZP-t politikamentessé kellene tenni.

Az SaS szerint az államnak ott kellene takarékoskodnia, ahol lehet. A képviselők ugyanakkor ismét felszólították a kormányt, hogy vezesse be az önrészt az egészségügyi ellátásban. Ennek rendszeréről lehet vitázni. Nem kell mindenkinek kifizetnünk a viszonylag olcsó gyógyszereket. „Normális ez az ország, hogy azoknak, akiknek van rá pénzük, 50 centes, egy- vagy kéteurós gyógyszereket fizetünk ki, és aztán elutasítjuk olyan gyermekek kezelését, akiknél ez életet menthetne?” – tette fel a kérdést a képviselőnő.

Ha az ország nem tesz lépéseket ez irányba, Szalay szerint a VšZP ügyfeleinek száma továbbra is csökkenni fog. Ezt csak akkor lehet megállítani, ha a VšZP helyzete jobb lesz – állítja.

Bittó Cigániková szerint körülbelül 300 millió euró hiányzik ebből az ágazatból. 2024 első öt hónapja után a VšZP körülbelül 50 millió eurós veszteséget termelt – mondta Szalay. Az ÚDZS nemrég arról tájékoztatott, hogy a VšZP idén 169 millió eurós veszteséggel számol. Idén a Dôvera és az Union magán egészségbiztosítók is veszteségre számítanak.

A VšZP a TASR-nek elmondta, hogy a 2024-ben várható veszteség elsősorban az egészségügyi ellátás költségeinek a növekedésére vezethető vissza.

Az Egészségügyi Minisztérium a TASR-nek úgy reagált az SaS-es képviselők kritikájára, hogy keresi a megoldást a VšZP-ben kialakult helyzet javítására. Egyúttal arra emlékeztetett, hogy az SaS korábban része volt a kormánynak. „Annak a kormánynak az idején, amelynek az SaS is része volt, talán sokkal jobban gazdálkodott a VšZP? Hát, nem. El tudjuk fogadni a kritikát, de nem azoktól, akik maguk is beállíthatták volna a rendszert úgy, hogy ma ne legyen vele problémánk” – írta a minisztérium azt is hozzátéve, hogy a párt kritikáját olcsó populizmusnak tartja.