Az SaS addig nem hajlandó tárgyalni, amíg Matovič le nem mond

Az SaS szerint az újabb és újabb tárgyalások csak traumatizálják a társadalmat, és nem vezetnek megoldásra. „Igor Matovič a lemondása helyett egy új széket és egy értelmetlen hivatalt talál ki maga számára, amíg én betartottam a szavam, és kiléptem a kormányból” – jelentette ki Richard Sulík, a párt vezetője.

Sulík szerint azonban egyértelműen ügyeskedésről van szó. „A kormányból való távozásról szóló ajánlatom továbbra is él abban az esetben, amennyiben Igor Matovič is végleg kilép. Én sosem voltam a székemhez ragasztva. Én csak azt szeretném, ha Szlovákiának egy jobb kormánya lenne” – mondta Sulík azzal, hogy ezért is lepték meg őt Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes szavai, miszerint nem hajlandó lemondani. Emlékeztet, a gazdasági tárca vezetéséről már lemondott, és hasonlóan járt el az SaS két másik minisztere, Branislav Gröhling és Ivan Korčok is.

„Bennünket már nincs mire felszólítani, mindnyájan lemondtunk. Ennek ellenére azt hallom a médiából, hogy Veronika Remišová lemondásra szólít fel” – zárta.

(Denník N)