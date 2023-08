Az önkormányzatok rábólintottak a kormány javaslatára

A ZMOS állásfoglalásáról az online tanácskozást követően a szervezet elnöke, Jozef Božik tájékoztatott, aki szerint ez a kis győzelem is jobb, mintha semmit sem sikerült volna kiharcolni. Megjegyezte, a kormány ajánlata épp a fele annak, amit követeltek, de úgy döntöttek a covid-hitelek elengedésével együtt elfogadják a javaslatot. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány múlt héten bejelentette, nem biztosítja az önkormányzatoknak a magas energiaárak kompenzálására eredetileg ígért 108 millió eurós pénzcsomag. Ehelyett azonban 54 millió eurós támogatással és a koronavírus-járvánnyal összefüggésben lévő hitelek törlesztésének elengedésével (152 millió euró értékben) rukkolt elő. Ódor Lajos kormányfő azt is hozzátette, a kabinet az év hátralévő részében egyéni alapon dönt a további segítségnyújtás megítéléséről az egyes önkormányzatoknak.

Mérsékelt lelkesedés

Božik megjegyezte, a hitelek visszafizetését 2024 januárjától kellett volna elkezdeni. „Ez részben szabad kezet ad a helyi és megyei önkormányzatoknak ahhoz, hogy jobb költségvetést készíthessenek a 2024-es, 2025-ös és 2026-os évre” – jelentette ki azzal, a ZMOS elfogadja az ajánlatot, mely értelmében a pénzügyminisztérium az egyéni esetek célzott megoldására fekteti a hangsúlyt. „Nulla és tízmillió euró közötti összegű támogatásról beszélünk” – tette hozzá Božik, azt azonban nem tudta megadni, hogy hány olyan város és település van, amely pénzügyi válságba került, és nem tudja biztosítani a szolgáltatásokat. „Bizonyos mértékig ez győzelem, több a nullához képest. A ZMOS teljes mértékben tisztában van ezzel, ezért is tartjuk nagyon fontosnak az SK8 tömörüléssel közösen végzett tevékenységeinket. Azt is érzékeljük, hogy a miniszterelnök érdeklődött a segítségnyújtás iránt, és ez a felajánlás mindenképpen jobb, mint a semmi” – zárta a ZMOS vezetője. Elmondta, az önkormányzatok örülnének, ha a pénz már szeptemberben megérkezne a számlájukra. Egyelőre azonban nem tudni, mennyire lesz időigényes a kifizetési folyamat. A szervezet elnöke leszögezte, további tárgyalást kezdeményeznek Ódorral, mely témája a jövő évi költségvetés lesz.

Költségvetés

A Szlovákia Városok Uniója (ÚMS) már hétfőn megtartotta az országos tanács ülését, s hasonló álláspontra jutott, mint a ZMOS. „Az ÚMS egyetért a szlovák kormány 54 millió eurós pénzügyi kompenzációra vonatkozó javaslatával a megállapított kulcs szerint, amelyet a kisebb városokkal és településekkel szemben kiváltképp szolidárisnak tartunk. A városok szintén üdvözölték és egyetértettek a hitelek elengedésére vonatkozó javaslattal, ami kulcsfontosságú a költségvetésük kiadási része szempontjából. Ezeket a javaslatokat az ÚMS tagvárosok polgármestereinek többsége elfogadta” – áll a szervezet tájékoztatásában. Richard Rybníček, az ÚMS elnöke hozzátette, az álláspontjukat a megállapodásnak megfelelően tolmácsolják a kabinetnek. „A jelenlegi helyzetben sikerült megállapodásra jutnunk, különösen a Covid-hitelek elengedése jó hír számunkra. Azt gondolom, hogy szeptembertől egy másik kulcsfontosságú kérdésről is tárgyalni fogunk, a jövő évi költségvetésről. A 2024-es költségvetés tervezése a városok számára alfa és omega. Ez fogja meghatározni, hogy meg tudnak-e birkózni a következő kihívásokkal teli évvel, és ha igen, hogyan” – véli Rybníček. Keszegh Béla, Komárom polgármestere a pénteki találkozó után szintén hangsúlyozta a jövő évi állami költségvetés fontosságát.

(ba, TASR)