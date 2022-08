Az SaS távozása után ők lehetnek az új miniszterek

Lapunk információi szerint a gazdasági és igazságügyi tárcát a jövőben a Boris Kollár vezette Sme rodnina jelölte vezetheti. Az igazságügyi miniszteri tisztséggel kapcsolatban Eduard Burdának, a Comenius Egyetem Jogi Kara dékánjának a neve merült fel, de nem biztos, hogy Kollárék végül őt választják. Az oktatási minisztériumot a OĽaNO parlamenti képviselője, Richard Vašečka, a törvényhozás oktatási bizottságának elnöke venné át, míg a jelenlegi védelmi miniszter Jaroslav Naď (OĽaNO) a külügyi tárca élére kerülne, ugyanakkor a védelmi minisztériumot a jelenlegi államtitkár, Marian Majer vezetné tovább.

Az SaS jelöltjeként eddig az igazságügyi minisztériumot Mária Kolíková vezette, míg Branislav Gröhling az oktatási tárca élén állt. Pártonkívüliként, de az SaS felkérése Ivan Korčok töltötte be a külügyminiszteri posztot, maga az SaS elnöke, Richard Sulík pedig most a gazdasági tárca éléről távozik.

Sulíkék kiléptek

„A kocka el van vetve, augusztus 31-én távozunk a kormányból” – jelentette ki pénteken az SaS-t vezető Sulík. Mint elmondta, a másik három kormánypárttal való délutáni tárgyalásra már nem érkeztek különösebb elvárásokkal, annak pedig, hogy még egyszer leüljenek egyeztetni a koalícióban maradásukról, ugyancsak nem látták értelmét. Sulík arról is beszélt, meglepte őt, hogy az OĽaNO szinte dogmatikusan ragaszkodott ahhoz, hogy Matovič pénzügyminiszter a kormány tagja maradjon. „Rendben van, ők döntöttek így” – tette hozzá. Szerinte négy nagyon jól teljesítő miniszter hagyja most ott a kabinetet, a helyükre pedig nem lehet bárkit odaültetni, ráadásul ilyenkor a miniszterek által közvetlenül kinevezett tisztségviselőket is le szokták cserélni. A Sulíkkal közös sajtótájékoztatón Mária Kolíková (SaS-jelölt) igazságügyi miniszter arról beszélt, ha olyan személy veszi át a tárcáját, aki nem ért ehhez a szegmenshez, valószínűsíthető, hogy nem tudja átültetni azokat a reformokat, amelyek az uniós újjáépítési csomag lehívásának a feltételei.

Az SaS ellenzék lesz

Sulík arra is emlékeztetett, a kabinet a továbbiakban nem számíthat az SaS parlamenti képviselőinek szavazataira, kisebbségből lesznek kénytelenek kormányozni. Ezzel együtt is a törvényhozás szeptemberi ülésének megnyitását még megszavazzák, hiszen ekkor kell majd szavazniuk Finnországnak és Svédországnak a NATO-ba való belépéséről. A kabinet most szerdai ülésén elfogadott kormányjavalatokat is támogatják, de csak az első olvasatban. A második olvasatról még tárgyalni fognak. Az energetikai helyzet kezelésére pedig egy több lépésből álló tervet mutatnak be. „Ezzel együtt is ellenzék leszünk” – jelentett ki. A költségvetést például nem hajlandóak megszavazni, amennyiben abban nem állnak be jelentős változások.