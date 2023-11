Az ellenzék szerint nincs ok várni; menesztenék a belügyminisztert

Kolíková az SaS hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, jogi lépéseket fontolgatnak Šutaj Eštok intézkedései miatt. A liberális párt képviselői szerint a Hlas politikusa törvénytelenül járt el, amikor több magas beosztású tisztviselőt is leváltott a rendőrség élén, köztük Peter Juhást, a belügyminisztérium belső ellenőrzési osztályának igazgatóját, és az úgynevezett Čurilla-csoport tagjait. A párt állásfoglalása szerint Šutaj Eštok nem tartotta tiszteletben a társadalomellenes tevékenység bejelentőit védő hivatal döntését, melynek köszönhetően az érintetteket nem lehet elbocsájtani a posztjukról. „Ezek a cselekedetek egyértelműen túlmennek a határon, törvénysértőek, ezért fontolgatjuk, hogy feljelentést teszünk, tekintettel a kárra is, amelyet az államnak okozhatnak a törvénytelen eljárások” – hangsúlyozta Kolíková. Ondrej Dostál (SaS) parlamenti képviselő közölte, kezdeményezte a parlament alkotmányjogi bizottságának rendkívüli ülésének összehívását, melyen tervek szerint a belügyminiszter, a hivatal vezetője és a nyomozók jogi képviselője egyaránt részt vesznek. Šutaj Eštok indoklásában arra hivatkozott, ha bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, ideiglenesen fel kell függeszteni a szolgálatból az adott tisztet. Dostál elutasította a tárcavezető érvelését, szerinte több feltétel nem teljesül ahhoz, hogy a nyomozók felfüggesztése valóban szükséges legyen.

Bekeményít a PS

Juraj Krúpa, az SaS biztonságpolitikai szakértője kijelentette: „Ma kezdetét veszi az ellenzéki harc”. Az SaS-t és a Progresszív Szlovákiát múlt héten több frontról kritika érte, amiért szinte szó nélkül hagyták a hármas koalíció tisztogatását. Marek Mach, a Fiatalok a fasizmus ellen civil szervezet vezetője a liberális pártoknak felrótta, hogy amíg Fico a minisztériumi turnéja keretén belül az egyik sajtótájékoztatóról a másikra jár, addig az ellenzéki pártok csak egy-két bejegyzésben reagálnak az eseményekre a közösségi médiában.

A PS, az SaS és a Szlovákia képviselői hétfő délután közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az új kormány nem kap 100 nap türelmi időt, a jogállamiság ugyanis szerintük már tíz nappal a kormány kinevezése után is veszélyben van. „Ha a kormány bizalmat kap, azonnal készek vagyunk indítványozni a rendkívüli ülés összehívását a belügyminiszter leváltására” – szögezte le a PS elnöke azzal, az első tíz napban visszafogottan bántak az erős szavakkal. „Sajnos kiderült, hogy Fico pontosan úgy kezdi a negyedik kormányát, ahogyan az előzőket befejezte – durva szavakkal és a valódi problémák megoldása helyett a bűnbakok keresésével” – mondta Šimečka, majd emlékeztetett, a választás után azt ígérték, a PS kemény ellenzéki párt lesz, de szakmai érvek mentén lép fel a koalícióval szemben. A populizmust és az indokolatlan kritikát továbbra is elutasítja, a Smer kormányát azonban komoly fenyegetésnek tartja Szlovákia jövőjére nézve.

Rendkívüli ülés

A progresszív párt elnöke szerint a legnagyobb problémák paradox módon a belügyminisztérium körül merültek fel, amiért nem a Smer, hanem a Hlas felel. „Abszurd manőverek a határon, de még veszélyesebbek a jogállamiságra nézve a rendőrségen belüli tisztogatások, amelyek a törvények határán mozognak, vagy túllépik azokat” – tette hozzá Šimečka. A politikus úgy véli, Fico politikájának végrehajtója Šutaj Eštok lett. Emlékeztetett Hamran István „szégyenletes menesztésére”, illetve kitért Branislav Zurian kinevezésére is a belügyminisztérium belső ellenőrzési osztályának élére. Hangsúlyozta, tudatában vannak annak, hogy rendhagyó lépés a kormány kinevezése után azonnal egy miniszter leváltását kezdeményezni, Šutaj Eštok tisztogatása azonban Šimečka szerint nem hagyott más lehetőséget az ellenzék számára. Ami a gyakorlati részt illeti, a kormánynak előbb bizalmat szavaz a parlament, a kormánytag leváltását csak ezt követően lehet indítványozni. A rendkívüli ülés összehívásáról a házelnök dönt – az indítvány leadásától számított 7 napon belül kell rá sort keríteni.

Hosszú idő után ismét közösen álltak a kamerák elé az SaS és az OĽaNO képviselői. Eduard Heger kormánya épp a két párt közötti nézeteltérések miatt nem töltötte ki a választási ciklust. Kolíková és Michal Šipoš újságírói kérdésre egyaránt a demokrácia és a jogállamiság védelméért folytatott harccal indokolták a közös fellépést.

Az összellenzéki koordináció a KDH hiánya miatt ezúttal elmaradt, Šimečka szerint azonban a konzervatív képviselők is támogatni fogják a belügyminiszter leváltását célzó rendkívüli ülést. „A KDH már a választás előtt világosan meghatározta a vörös vonalakat, és ezek között szerepelt, hogy ellenezzük a Speciális Ügyészi Hivatal megszüntetését és a nyomozásokba való beavatkozást. Komoly aggodalommal figyeljük a belügyminiszter első lépéseit, ezért amikor a parlament elé kerül a leváltására irányuló javaslat, megszavazzuk” – közölte a párt a Facebook-oldalán. A bejegyzésben a Progresszív Szlovákiát kritizálva megjegyezték azt is, a KDH az új politikai kultúra megteremtését szorgalmazza – a belügyminiszter visszahívásának bejelentése abban a pillanatban, amikor még a kormány bizalmat sem kapott, szerintük nem az új politikai kultúrának a jele.

A Hlas állásfoglalásában leszögezte, kiáll Štutaj Eštok mellett, valamint abszurdnak tartja a leváltására irányuló törekvést. „Abszurd egy miniszter leváltását bejelenteni, amikor a kormány még meg sem kapta a parlament bizalmát” – tette hozzá Patrícia Medveďová Macíková, a Hlas szóvivője, majd emlékeztetett, a Progresszív Szlovákia konstruktív ellenzéki szerepével kapcsolatos kijelentéseire. A rendkívüli ülést kezdeményezését elsősorban a tapasztalatlan politikusok reakciójának tartja a média kritikájára.

Problémás jelöltek

Kolíková a párt délelőtti sajtótájékoztatóján kritizálta Robert Kaliňák (Smer) kinevezését is a védelmi tárca élére. „Hülye volt, vagy belügyminiszterként durván visszaélt a hatalmával” – mondta a vietnami állampolgár elrablásával kapcsolatos botrányra utalva, melyben a berlini bíróság szerint részt vett a Smer alelnöke is. „Most pedig a védelmi minisztériumon kívül ennek az embernek adjuk a katonai titkosszolgálatot is” – tette hozzá, majd azt kifogásolta, hogy Tibor Gašpar volt országos rendőrfőnök fiát jelölték az igazságügyi minisztérium államtitkárának. Emlékeztetett, Pavol Gašpar ellen a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korábban hamis tanúzás miatt indított eljárást. Az újonnan kinevezett államtitkár neve a „vadászház-üggyel” összefüggésben merült fel, amikor a nyilvánosságra került videofelvételeken Fico, Kaliňák és Miroslav Bödör üzletember, valamint ifjabb Gašpar és Marek Para egyeztetettek. „Az igazságügyi minisztériumból a bosszú minisztériuma lesz” – reagált Kolíková a Gašparnak kiosztott funkcióra.