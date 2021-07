Jövő héttől már az egész ország zöldbe borul, a szájmaszk viselése beltéren továbbra is kötelező

Július 19-től, hétfőtől az ország valamennyi járása zöld színre vált, ennek ellenére továbbra is érvényben marad néhány intézkedés.

Pozsony | Július 19-től, hétfőtől az ország valamennyi járása zöld színre vált, ennek ellenére továbbra is érvényben marad néhány intézkedés.

A hazai járványhelyzet továbbra is javuló tendenciát mutat, ezért jövő héttől, július 19-től az ország valamennyi járása a legkedvezőbb besorolásba kerül. Ezen a héten még három járás tartozik a sárgával jelöltek közé, a Homonnai, a Rózsahegyi és a Stubnyafürdői, a jövő héttől azonban már ezek a járások is a megfigyelési fázisba kerülnek.

Ez azt jelenti, hogy jövő héttől már egész Szlovákiában a legenyhébb korlátozások lépnek érvénybe.

A szájmaszkok és reszpirátok viselése ennek ellenére továbbra is kötelező a nyilvános helyiségek belterében és a tömegközlekedési eszközökön. Az FFP2-es reszpirátorok helyett egyszerű szájmaszkot, sálat vagy kendőt is lehet viselni. Tömegrendezvények esetében kültéren is kötelező a szájmaszk viselése.

(Denník N)