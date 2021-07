Már zöldell a regionális járványtérkép

Jövő héttől Szlovákia összes járása zöld besorolást kap a regionális járványtérképen. Ez azt jelenti, hogy csaknem fél év után ismét egységes járványügyi előírások lesznek érvényben az egész ország területén. Az egészségügyi tárca ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a vírussal kapcsolatos mutatók már nem alakulnak olyan jól.

Pozsony | Jövő héttől Szlovákia összes járása zöld besorolást kap a regionális járványtérképen. Ez azt jelenti, hogy csaknem fél év után ismét egységes járványügyi előírások lesznek érvényben az egész ország területén. Az egészségügyi tárca ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a vírussal kapcsolatos mutatók már nem alakulnak olyan jól.

Július 19-től, azaz jövő hétfőtől a jelenlegi három sárga járás is zöldre vált, ezzel Szlovákiában mindenhol ugyanolyan korlátozások lépnek érvénybe. A Covid-automata februári bevezetése óta erre még nem volt példa. A zöld besorolás a legenyhébb, vagyis most már minden régióban csekélynek mondhatók a korlátozások.

A szabályok

A maszkviselésre vonatkozó előírások azonban továbbra is érvényben vannak, vagyis nyilvános beltéri helyeken továbbra is el kell takarnunk az arcunkat. Nem feltétlenül van szükségünk FFP2-es védőeszközre, elegendő a sebészi szájmaszk is, vagy pedig valamilyen kendő, sál, vagy textilből készült anyag.

Figyelni kell még a lakodalmak, a családi vacsorák, a halotti torok és egyéb olyan rendezvények szervezésekor, ahol nyilvános helyen étkeznek. Itt ugyanis a meghívottaknak szüksége lesz egy 24 óránál nem régebbi antigéntesztre, vagy egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztre. A rendezvényeken továbbá be kell tartani az ülésrendre vonatkozó intézkedéseket. A járványügyi szakértők szerint a vírus terjedésének kockázata szempontjából különbséget kell tenni az ülő- és az állórendezvények között. Az ülőrendezvényeken beltérben legfeljebb 500, kültéren 1000 személy tartózkodhat, illetve a helyszín maximális kapacitásának 75 százalékát lehet kihasználni. Az állórendezvényeknél a létszám ugyanennyi, mindössze annyi a különbség, hogy a maximális kapacitás 50 százalékát engedélyezik.

Az óvintézkedések még az edzőtermek működését is szabályozzák: egyszerre legfeljebb 50 személy tartózkodhat bent, illetve a nagyobb termekben lehet érvényesíteni a 15 négyzetméter/fő szabályt is. Negatív tesztet kérhetnek tőlünk még a vízi parkok, a fürdők és a wellnessközpontok belső tereiben. A teszteredmény kiváltható az oltási igazolvánnyal.

A maszk marad

A zöld besorolás a Covid-automata regionális járványtérképének első fokozata, vagyis az úgynevezett megfigyelési fázis, amikor a járvány visszaszorulóban van, és az intézkedések arra szolgálnak, hogy a legfontosabb mutatók esetében kitartson a pozitív tendencia. Ahhoz azonban, hogy semmiféle intézkedéssel ne kelljen együtt élnünk, az országnak a szürke fázisba kellene átlépnie, ami gyakorlatilag a járványhelyzet végét jelentené. Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője a szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: erre a közeljövőben biztosan nem kerül sor, hiszen a szomszédos országokban a delta variáns egyre inkább terjed, így Szlovákia is veszélynek van kitéve. Arra tehát nincs esély, hogy a következő hetekben a beltérben is levehetjük a szájmaszkokat.

Növekvő számok

Mišík arra is felhívta a figyelmet, hogy többhétnyi javulás után néhány mutató ismét negatív tendenciát mutat.

„Emelkedett a hetente azonosított fertőzöttek átlaga, 33-ról 36-ra. Ez egyelőre enyhe növekedés, és valószínűleg a külföldről behozott esetekkel van összefüggésben”

– jelentette ki a szakértő.

Ennél nagyobb ugrás figyelhető meg a reprodukciós szám esetében: 0,81 helyett már 1,04 és 1,16 közötti adatról beszélünk, ami az előző héthez képest 36 százalékos növekedést jelent.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter megjegyezte, szerinte a mostani emelkedést még nem kell a harmadik hullám kezdetének tekinteni.

„A környező országok helyzete azonban számunkra is figyelmeztetés. Az utóbbi hetekben hozott intézkedésekkel sikerült lelassítanunk az importált esetek számát, és a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél tovább megvédjük Szlovákia lakosságát a delta variánstól”

– mondta a tárcavezető.

Hozzátette, a júliusi adatokat egyelőre nem ismeri, de júniusban a pozitív PCR-tesztek 17 százalékában találták meg az új mutációt. Ez azt jelenti, hogy Szlovákiában még mindig az alfa variáns számít dominánsnak.

Néhány jó hír

Szerencsére a kórházakban még mindig kitart a pozitív trend, az ellátásra szoruló személyek száma az előző héthez képest ismét csökkent (85-ről 56-ra). Az is jó hír, hogy már csak 8 személyt kell lélegeztetőgépen tartani. A beoltottak száma is fokozatosan növekszik, Szlovákiában az első dózist eddig 2 153 214 személy kapta meg, ami a lakosság 38 százalékát jelenti. A második adag vakcinát eddig 1 793 773 személynek adták be, ami a teljes lakosság 32 százaléka.