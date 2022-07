Az állástalanok száma csökkent, de a regionális különbségek továbbra sem tűntek el

Tovább csökkent a szlovákiai állastalanok száma – jelentette ki Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) júniusi adatait értékelve. A munkanélküliségi ráta egy járásban sem haladta meg a 20%-ot, az ország nyugati és keleti régiói között azonban továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak.

A központ elemzéséből kiderül, a mélyülő gazdasági problémák ellenére február óta fokozatosan csökken az állástalanok száma Szlovákiában. Júniusban a munkanélküliségi arány 6,28%-ra csökkent, ami az előző hónaphoz viszonyítva 0,07 százalékpontos javulást jelent. Míg tavaly júniusban több mint 212 ezer állástalan szerepelt a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában, addig idén 43 ezerrel csökkent ez a szám. „Ez 1,48 százalékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. Összességében az elmúlt évhez képest 43 033-mal kevesebb munkanélküli van, ami majdnem annyi, mint ahány lakosa van Privigye járási városnak” – jegyezte meg a tárcavezető, majd hozzátette, pozitívnak tartja a jelenlegi trendet.

Regionális különbségek

Figyelmeztetett, az elemzések alapján 36 járásban már a munkanélküliség természetes rátájáról beszélünk. „Ezekben a járásokban mindenki, aki akar, tud munkát találni. Alapvetően Szlovákia felében olyan stabilnak tartjuk a munkanélküliséget, hogy nincs értelme aktív munkaerőpiaci intézkedéseket tenni” – folytatta Krajniak. Az ország másik fele azonban továbbra is leszakadóban van – míg Pozsony megyében 3,60%-os arányról számoltak be, addig Eperjes megyében ennek közel háromszorosát mérték (10,41%). A miniszter által bemutatott térképből az is kiderül, 4 járásban (a Rimaszombati, a Nagyrőcei, a Késmárki és a Szabinói járásban) 15–20% között mozog a munkanélküliségi arány. A másik oldalon viszont a Nyitrai, a Pöstyéni, a Trencséni és az Illavai járásban 0 és 3% között ingadozik. A megyei felosztást tekintve Eperjes megye után Kassa megyében a legrosszabb a helyzet (9,41%), de Besztercebányán sem regisztráltak látványos előrelépést – a májusi 8,83%-os arány mindössze 8,60%-ra kúszott vissza.

Krajniak emlékeztetett, a júniusi statisztikákban már szerepelnek a végzős egyetemisták, akiknél megszokott, hogy a diákévek utolsó nyarát még kihasználják és csak szeptembertől vállalnak munkát. Ennek ellenére lassabb tempóban ugyan, de továbbra is csökkent a hazai munkanélküliségi mutató.

Júniusban 83 ezer tartós munkanélküli szerepelt a nyilvántartásban – azokat a személyeket sorolják ebbe a kategóriába, akik 12 hónapja vagy annál régebben számítanak nyilvántartott álláskeresőnek. Ez azt jelenti, nemcsak a 2021. júliusi 96 669-es pandémiás csúcs esett vissza jelentősen, hanem az elmúlt 17 hónapban sem volt példa ennyire alacsony számra. A csúcsérték elérése után 11 hónappal több mint 13 ezerrel lettek kevesebben azok, akik a hivatalok adatbázisa alapján több mint egy éve keresnek munkát.



A Szociálpolitikai Intézet előrejelzése szerint a munkanélküliség csökkenése júliusban is folytatódhat. „Ezt a csökkenést annak ellenére regisztrálták, hogy a gazdasági hangulat-index romlott, ami azt jelzi, hogy a szlovák vállalatok és fogyasztók kevésbé optimisták a jelenlegi helyzetet és a jövőbeli fejlődést illetően, mint az előző időszakban. Lehetséges tehát, hogy a romló jövőbeli kilátások a munkaerő-kereslet lehűléséhez vezetnek, de a becsléseink kedvező folyamatokat jeleznek a júliusi hónapban is” – véli Matúš Baliak, az intézet elemzője.

Preventív intézkedések

A szaktárca képviselői rámutattak, a „Ragadd meg az esélyed” elnevezésű projekt épp erre a csoportra, valamint a 30 évnél fiatalabbakra összpontosít. A Munka-, Szociális és Családügyi Központ tavaly októberben indította el a pályázatot, a beérkező 6 ezer kérvény keretén belül 7200 új munkahelyet teremtettek volna a jelentkezők. Az 52 milliós költségvetésből eddig 23 millió euró kifizetését hagytak jóvá. „A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának támogatása mellett igyekszünk a megelőzésre is gondolni. A „Ne veszítsd el az állásodat – képezd magad” című projekt a dolgozó embereket, az anyasági vagy szülői szabadságon lévőket és azokat a személyeket célozza, akik úgy érzik, hogy szükségük van a szakmaváltásra. Lehetőséget szeretnénk adni a fejlődésre, hogy az oktatásnak köszönhetően jól felkészülhessenek az új állás keresésének időszakára” – hangsúlyozta Karol Zimmer, az ÚPSVR vezetője. A lehetőséggel 2023. július 17-ig élhetnek az érdeklődők.

Ami a szabad álláshelyeket illeti, az elmúlt hónapban 81 ezer munkahely közül válogathattak a munkanélküliek – ezek több mint harmadát (25 983) azonban Pozsony megyében hirdették meg. Az ország keleti részén ebből a szempontból teljesen más a helyzet, a legkevesebb szabad munkahelyet – 3884 ajánlattal – Kassa megyében regisztrálták, ami 4,79%-nak felel meg. A központ felmérése szerint májusban a 25 évnél fiatalabb álláskeresők száma 23 ezer alá esett vissza, júniusban viszont némi emelkedést tapasztalunk, a fiatal munkanélküliek csoportja 24 015 főre nőtt.