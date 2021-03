Az adóhivatal felkészült a végső rohamra

A jövedelemadó-bevallás végső határidejéig, március 31-ig már csak pár nap maradt hátra, akik így eddig szeretnék teljesíteni ezt a kötelességüket, azoknak erre minél hamarabb sort kellene keríteniük. „Eddig nagyjából 400 ezer adózó tett eleget ennek a kötelességének, akiknek több mint a fele elektronikus úton nyújtotta be a bevallását” – mondta el lapunknak Martina Rybanská, a központi adóés vámhivatal szóvivője. Csak összehasonlításképpen: az adóhivatalokhoz évente nagyjából 1,2 milliónyi bevallás érkezik a jövedelemadóval kapcsolatban, vagyis az említett 400 ezer bevallás ennek csupán a harmada. „Az adózók kétharmada vagy az utolsó pillanatra hagyja a bevallást, vagy igényli a halasztást” – tette hozzá Rybanská.

Akik a jövedelemadóval és gépkocsiadóval kapcsolatos bevallást az utolsó napokra hagyják, azok számára az adóhivatalok telefonos ügyintéző rendszere (048/43 17 222) az elkövetkező napokban a szokásosnál hosszabb ideig lesz elérhető. Az adóhivatal március 26-án és 29-én reggel 8-tól este 7-ig, a hétvégén, vagyis március 27-én és 28-án délelőtt 10-től este 6-ig, március 25-én, 30-án és 31-én pedig reggel 8-tól éjfélig fogadja a tanácsadásra szorulók hívásait. Rybanská szerint azonban ma már az elektronikus tanácsadás széles skáláját kínálják az ügyfeleiknek, vagyis az interneten keresztül is kérhetünk tőlük tanácsot.

Akik azonban már most tudják, hogy valamilyen okból nem képesek betartani a március végi határidőt, 3 hónap haladékot intézhetnek. Lényegében csak írásban be kell jelenteni az adóhivatalnak, hogy később adjuk le az űrlapot. Aki külföldi bevételekkel is el akar számolni, a határidőt 6 hónappal is kitolhatja. A részletekről a központi adóés vámhivatal honlapján (www.financnasprava. sk) tájékoztatnak.