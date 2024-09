Az adóemelések miatt Szlovákia lemarad a versenyben

A szlovák államháztartás pár napja bejelentett konszolidációjával összefüggésben a MESA10 gazdasági agytröszt közgazdászai felmérték, hogy a Fico-kabinet megszorító csomagja milyen hatással lesz a szlovák gazdaságra. A „Mit kapok az adóimért” projekt részeként részletesen feltérképezték Szlovákia és a szomszédos országok adórendszerét.

„Az eredmények nem túl biztatóak, a kormány most bejelentett javaslatai nem javítanak a helyzeten, épp ellenkezőleg”

– mondta el Ján Marušinec, a MESA10 ügyvezető igazgatója.

Stagnáló életszínvonal

Az agytröszt elemzői szerint a szlovák gazdaság növekedési üteme eleve nem túl látványos, ez pedig ahhoz vezet, hogy az életszínvonal tekintetében már a szomszédos országok is lehagynak minket. A háttérben a munkatermelékenység gyenge növekedése áll, nincs mivel büszkélkednünk azonban a beruházások szempontjából sem. A bruttó hazai termék (GDP) növekedése főként a hazai fogyasztásnak köszönhető, és ha ez jövőre a magasabb adók és egyéb megszorítások miatt visszaesik, azt a gazdaság egésze megérzi.

Elriasztott beruházók

Tomáš Meravý, a MESA10 gazdasági elemzője szerint Szlovákia adórendszere a jól képzetteket és sikereseket bünteti, a befektetések ezért elkerülik az országot.

„Az elmúlt években Szlovákiában volt a legmagasabb a társasági adó a visegrádi országok közül, miközben a kormány a jövő évtől 22%-ra akarja emelni ennek az adókulcsát, ami azt jelenti, hogy csak egy százalékponttal maradunk majd le Ausztriától. Ha azonban figyelembe vesszük például az osztrák közlekedési infrastruktúra minőségét, akkor kérdéses, hogy ilyen körülmények között mely cégek lesznek még hajlandók beruházni Szlovákiában”

– mondta el Meravý. A gazdasági agytröszt elemzői szerint az áfa alapkulcsának a jövő évi erőteljes emelésével az áfa tekintetében is Európa „élvonalába” kerülünk. A kormány által javasolt 23%-os áfakulcsnál jelenleg csak hat uniós tagállamban magasabb ez az adónem.

Megsarcolt alkalmazottak

Meravý szerint azonban a legnagyobb buktatót a munkaerő rendkívül magas adó- és járulékterhei jelentik. „A szlovákiai munkavállalók aránytalanul sok adót és járulékot fizetnek, különösen abban az esetben, ha az átlagosnál magasabb a fizetésük. A munka adóztatásának a progresszivitása nálunk magasabb, mint a legtöbb szomszédos országban, ami azt eredményezi, hogy egy szlovákiai alkalmazott érezhetően többet fizet az államnak a munkája után, mint egy ugyanilyen pozícióban levő külföldi munkavállaló” – figyelmeztet Meravý.

A MESA10 most közzétett elemzésében ezt egy kezdő programozó példáján mutatták be, akinek az átlagbére Pozsonyban nagyjából 2 ezer euró. Ennek a bérnek az adó- és járulékterhe Szlovákiában 45,2%. A közeli Bécsben viszont egy kezdő programozó átlagosan havi 2600 eurót keres, és ennek csak a 40,9%-át kell befizetnie az államnak, Ausztriában ráadásul a vállalatok általában 13. és 14. bért is fizetnek az alkalmazottaiknak.

„Ki akar majd még ilyen feltételek mellett Szlovákiában dolgozni és adót fizetni?”

– teszi fel a kérdést ezzel kapcsolatban Tomáš Meravý.