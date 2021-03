Az adóbevallás is hatással lehet a hitelfelvételre

A világjárvány okozta nehézségek miatt egyre több vállalkozó szorul hitelre, a bankok pedig most még szigorúbban bírálják el a kérelmüket. A szakemberek szerint a hitel iránt érdeklődőknek a március végén esedékes jövedelemadó-bevallásukra is érdemes ügyelniük, ettől is függhet ugyanis, hogy mekkora kölcsönt kapnak.

Pozsony | A világjárvány okozta nehézségek miatt egyre több vállalkozó szorul hitelre, a bankok pedig most még szigorúbban bírálják el a kérelmüket. A szakemberek szerint a hitel iránt érdeklődőknek a március végén esedékes jövedelemadó-bevallásukra is érdemes ügyelniük, ettől is függhet ugyanis, hogy mekkora kölcsönt kapnak.

Ugyan idén is igényelhető halasztás, az általános szabály szerint azonban március végéig el kellene számolnunk a tavalyi bevételeinkkel. A pénzügyi szakemberek ezzel kapcsolatban már most figyelmeztetnek, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen adóbevallással rukkolunk elő, a bankok ugyanis ezt is figyelembe veszik a hitelkérvények elbírálásánál, miközben ehhez más-más kulcsot alkalmaznak. Az odaítélt kölcsön összege közötti különbség banktól függően több tízezer, szélsőséges esetben pedig akár 100 ezer euró is lehet.

Rögös út a hitelig

„Ha egyéni vállalkozó vagy egy kft. tulajdonosa igényel jelzáloghitelt, egy alkalmazotthoz képest valamivel nehezebb utat kell bejárnia. A bank figyelembe veszi, hogy mióta vállalkozik, milyen vállalkozást üzemeltet, és természetesen a bevételeit is górcső alá veszi. Ez alapján a bankok között szakadéknyi különbségek vannak. Míg az egyik banknál teljes visszautasítással szembesülhetünk, egy másikban hozzájuthatunk a kért összeghez, azonban a megítélt hitel összege között is jelentős különbségek lehetnek” – mondta el lapunknak Eva Šablová, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság hitelezésért felelős igazgatója.

Példaként egy olyan IT-szakembert említ, aki egyéni vállalkozóként dolgozik, és tavaly havonta 4 ezer eurós bevételt könyvelt el. A bankok aktuális ajánlatát figyelembe véve ő az egyik pénzintézetnél akár 250 ezer eurós jelzáloghitelhez is hozzájuthat, olyan bank is akad azonban, amely legfeljebb 100 ezer eurót ítél meg számára. Ha a hitelt egy egyéni vállalkozóként dolgozó kőműves igényli, akinek havi bevétele 1 500 euró, a nyeresége pedig minimális, a legnagyobb összeget ajánló banknál 45 ezer eurós jelzáloghitelhez juthat, olyan bank is akad azonban, amely nem fogadja el a kérelmét.

„A bankok egyre szigorúbban bírálják el a hiteligényléseket. A cél, hogy olyan ügyfeleik legyenek, akik gond nélkül tudják törleszteni a kölcsönt. A vállalkozók bevételei azonban – különösen a jelenlegi helyzetben – látványos kilengéseket produkálnak, így nagyobb az ezzel kapcsolatos kockázat is” – tette hozzá Šablová.

Kérjünk tanácsot

A pénzügyi tanácsadó társaság szakembere szerint a vállalkozóknál külön gondot az is, hogy az adószabályoknak köszönhetően a vállalkozások befolyásolhatják a hivatalos bevételeik nagyságát. „A vállalkozóknak tisztában kellene lenniük azzal, hogy ha az adóbevallásukban – az alacsonyabb adó reményében – igyekeznek a lehető legalacsonyabb bevételeket feltüntetni, azzal egyes bankoknál automatikusan elzárják maguk előtt a hitelhez jutás útját” – vallja Šablová. Szerinte a hitel iránt érdeklődő vállalkozók számára különösen jó szolgálatot tehetnek a pénzügyi tanácsadók, akik tisztában vannak azzal, hogy az egyes bankok milyen feltételeket vesznek figyelembe a hiteligénylés elbírálásánál. Ami biztos, hogy a hitelt igénylő vállalkozó nem mutathat ki veszteséget, és nem tartozhat az állami intézményeknek, a szociális és egészségbiztosítónak, valamint az adóhivatalnak.