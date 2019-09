Sokan utaznak kikapcsolt biztonsági övvel

Az elmúlt hetekben több olyan közúti baleset történt az országban, mely során minden jel szerint azért haltak meg a gépkocsikban utazó személyek, mert nem volt bekapcsolva a biztonsági övük.

A legnagyobb tragédia során négy tizenéves halt meg egy frontális ütközés során Árván, a legfiatalabb csak 15 éves volt. A rendőrség már igazolta, hogy az ütközést nagy valószínűséggel túlélték volna, ha bekapcsolt biztonsági övvel utaznak.

Néhány nappal később Galántánál hajtott neki egy 55 éves sofőr a szalagkorlátnak, 58 éves utastársa belehalt sérüléseibe. A halál oka nagy valószínűséggel ebben az esetben is a kikapcsolt biztonsági öv volt.

Sok a kikapcsolt öv

A Markíza tévétársaság által ismertetett felmérés szerint az elmúlt öt évben fokozatosan nőtt a biztonsági övet rendszeresen használó személyek száma az országban, viszont még most is az autóban utazók csupán 83 százaléka kapcsolja be az övet. Bár az autók már zavaró hangjelzéssel figyelmeztetik a sofőröket az övek használatára, ennek a rendszernek is aránylag könnyű túljárni az eszén. Az interneten nem probléma olyan hamis biztonságiöv-csatot venni, amelynek bekapcsolása után a hangjelzés kialszik, a rendszer ugyanis azt gondolja, hogy a biztonsági öv van bekapcsolva.

A közlekedési szabályok szerint minden, gépjárműben közlekedő személynek be kell kapcsolnia a biztonsági övet. Ez a kötelesség nemcsak az elöl, hanem a hátul utazókra is érvényes. Ha ugyanis a gépkocsi hátsó ülésén utazó személy nincs bekapcsolva, frontális ütközéskor a teste hatalmas energiával repül előre. Nekicsapódik az előtte levő ülés támlájának, amelyet kitörhet vagy kihajlíthat, s még súlyosabb sérüléseket okozhat az előtte utazó személynek, akit könnyen meg is ölhet egy ilyen csapás. A sofőr kötelessége figyelmeztetni a hátul utazókat a biztonsági öv bekapcsolására, ám az, hogy valóban bekapcsolják-e az övet, már az ő felelősségük.

Több típusú öv van

A biztonsági öveket elsősorban az alapján szokták osztályozni, hogy hány ponton vannak rögzítve. A kétpontos biztonsági övek csípőn át rögzítik az utas derekát. Ezeket az öveket a kilencvenes években néhány gépkocsiba is szerelték, ám manapság leginkább repülőkben, autóbuszokban használatosak.

Az autókból ismert hárompontos öveket az ötvenes évek elején fejlesztette ki a Volvo társaság. A hárompontos öv tulajdonképpen a korábban használt ötpontos övnek volt az egyszerűbb változata, s épp ez az öv jelenleg a legelterjedtebb a világon.

Az ötpontos öveket klasszikus szériagyártású autókban nem használják. Ilyen övekkel rögzítik a versenyautók sofőrjeit.