Megnéztük a vadonatúj Nissan Qashqait

Az autómárkák a járványellenes intézkedések fellazítása után sorra hirdetnek meg sajtótájékoztatókat. Mindenki ki akarja használni azt az időt, ami a harmadik hullám érkezéséig még rendelkezésre áll, így nemegyszer naponta több bemutatót is tartanak. A Nissan sem akart kilógnia sorból, másrészt volt is mivel dicsekednie, hiszen megérkezett a közkedvelt crossover, az új Qashqai.

Pozsony | Az autómárkák a járványellenes intézkedések fellazítása után sorra hirdetnek meg sajtótájékoztatókat. Mindenki ki akarja használni azt az időt, ami a harmadik hullám érkezéséig még rendelkezésre áll, így nemegyszer naponta több bemutatót is tartanak. A Nissan sem akart kilógnia sorból, másrészt volt is mivel dicsekednie, hiszen megérkezett a közkedvelt crossover, az új Qashqai.

A Qashqait egy pozsonyi Galériában mutatták be, a sötét teremben mindent úgy állítottak be, hogy a fények csak az újdonságot világítsák meg, hogy a látogató ne is tudjon másra koncentrálni, mint az autóra. A bejáratot is szüntelenül sűrű pára borította, amelyre a Nissan logóját vetítették rá.

A Qashqai aktuális generációja teljesen átdolgozott utastérrel érkezik, új platformon és új motorokkal. A járgány komplett szlovákiai árjegyzékét még nem hozták nyilvánosságra, annyit viszont már tudni, hogy a modell alapára 21 490 euró lesz, ami nem is hangzik olyan rosszul. Ráadásul a járgány már alapban megkapja azokat a vezetést elősegítő és biztonságot növelő rendszereket, amelyekre a volán mögött szükségük lehet. Nem véletlenül nyerte el az EuroNCAP töréstesztjein a legjobb, ötcsillagos értékelést. Külön díjaztam a kényelmes, masszázs funkcióval rendelkező üléseket és a meglepően tágas csomagteret, melynek térfogata 461 liter – a Qashqai alaptartozéka lesz a pótkerék. A csomagtér ajtaja a magasabb felszereltségi szinteknél elektromos vezérlésű lesz, handsfree-funkcióval.

Az utastér domináns eleme a 12,3 colos digitális műszeregység, amelyet egy óriási, 10,8 colos head-up kijelző egészít ki. A járgányhoz eleinte az Apple CarPlay lesz elérhető, az Android Auto alkalmazásra még egy ideig várni kell. Az autóhoz egyébként két intelligens gyújtókulcsot is kapnak. Ezeknek köszönhetően az autó felismeri, melyik sofőr ül be a járgányba, s az általa betáplált pozícióba állítja be az ülést.

Az új Qashqai mild-hybrid technológiával ellátott 1.3 DiG-T motorral lesz elérhető, kétféle teljesítménnyel. A gyengébb 103 kW-os (138 LE) motor forgatónyomatéka 240 Nm lesz, míg az erősebb 113 kW (156 LE) teljesítményű motoré 260 Nm. Az autó manuális és fokozatmentes Xtronic automata váltóval lesz kombinálva. A mild hybrid rendszer egy lítium akkumulátorral rendelkezik, amely tárolja a fékezéskor visszanyert energiát. Ez a tárolt energia lehetővé teszi a motor leállítását kis sebességnél (30 km/óra alatt) vagy rövid megállásoknál.

Evidens, hogy a Nissanban nagy energiát fordítottak arra, hogy az autót átdolgozzák, szem előtt tartva a modell tulajdonosainak kritikus megjegyzéseit és negatív tapasztalatait. Úgy tűnik, az új Qashqai sokkal jobb minőségű, mint elődje, ami jelen esetben elég ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésemet. Már csak arra vagyok kíváncsi, milyen lesz vezetni.