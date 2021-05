Egyre több a gyorshajtás, de tényleg ennyire egyszerű lenne a képlet?

Általánosan elfogadott vélemény, hogy a motorosok 200-zal hajtanak és ezért vannak a balesetek. Ez viszont alapvetően nem igaz. Tény, hogy kevés az olyan motoros, aki minden szabályt betart, de ugyanez érvényes az autósokra, sőt még a kerékpározókra és a gyalogosokra is. Ugyanakkor az is tény, hogy az emberek jelentős része nem tartja be a szabályokat, valószínűleg már nem is ismeri az összes szabályt és most nem csak a sebesség betartásáról van szó. Innentől kezdve nincs értelme másokat hibáztatni, egyszerűen ilyen közlekedéskultúra alakult ki.

A legegyszerűbb dolog, amit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a baleseteket, ha figyelünk egymásra és megpróbálunk még jobban együtt élni a forgalommal. Valószínűleg ez lenne a kulcsa az egésznek, hiszen a balesetek jelentős része figyelmetlenségből adódik. Persze nem is arról van szó, hogy védeni kell azt, akit nem érdekelnek a szabályok, de nagyon sok karambol elkerülhető lenne, ha úgy közlekednénk, hogy számítunk arra, hogy mások is hibázhatnak, márpedig fognak, ahogy mindenki más is, mert emberek vagyunk.

Ha a motorosokat nézzük, akkor gyakran nem tartják be a közúti szabályokat, ami miatt a közlekedésük egy átlagos sofőr számára kiszámíthatatlanná válik. Ez főleg a kevésbé tapasztalt, vagy teljesen rutintalan sofőrök esetében lehet veszélyes, hiszen nem tudják, hogy mit kezdjenek egy ilyen szituációval még akkor sem, ha a motoros úgymond „ura a helyzetnek”. A legegyszerűbb, ha a motoros is elnézőbb lesz és felfogja azt, hogy semmi sem múlik azon a 10 másodpercen, amit egy autó mögött eltölt. Eleve sokkal gyorsabban és dinamikusabban lehet közlekedni egy motorral, tehát semmi értelme belemenni egy felesleges provokációba vagy kockázatos helyzetbe.

A másik oldalon pedig ott van az autósok figyelmetlensége. A gyakorlat igazolta, hogy a legnagyobb probléma nem a sebességgel van, hanem azzal, hogy nem figyelik a visszapillantó tükröket, telefonálnak vezetés közben, vagy kapcsolgatják a rádiót, így értelemszerűen fel sem tudnak készülni egy esetleges vészhelyzet elkerülésére (de még egy átlagos kikerülésre sem), mivel mással foglalkoznak.

Száz szónak is egy a vége, itt a tavasz, nagyobb a forgalom, több a motoros és a biciklis az utakon, mindenki közlekedjen óvatosan.