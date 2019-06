Átrendeződés az ellenzéki sorokban

Peter Pellegrini kormányfő támadó hangnemben reagált a leköszönő államfő leendő pártjának eredményére. Az AKO közvélemény-kutató ügynökség 10,8%-os támogatottsága Pellegrini szerint szép eredmény, „de úgy vélem, pusztán a politikai paletta aprózódik tovább, nyolc helyett kilenc ellenzéki párt lesz” – közölte Pellegrini. Kijelentette, Andrej Kiska lustaságból nem ment el a normandiai partraszállás évfordulójára rendezett ünnepségekre. Szerinte Kiska külföldön rossz hírét kelti Szlovákiának. Arról hallgatott, hogy a brit nagykövetség őt, és nem az államfőt hívta meg az ünnepségre jóval azelőtt, mielőtt Vlagyimír Putyin orosz elnök Oroszországba invitálta volna.

A leköszönő államfő sikere a smeres politikusok mellett az ellenzék kedélyét is fölborzolta. Igor Matovič kijelentette, az AKO adatai, mely 5,7%-os támogatottságot mért az OĽaNO-nak, nem fedik a valóságot. Szerinte erre a legutóbbi parlamenti választásokkor is volt példa.

A napokban az OĽaNO-ból a Progresszív Szlovákiába távozott Alan Suchánek. Matovič szerint frakciójukban jó ideje nem volt aktív, s Suchánek attól tartott, a választási listán előnytelen helyet kap. Jóval nagyobb gond Matovič számára, hogy a pártja kulcsfigurája, Veronika Remišová is a Kiskához való átlépést fontolgatja. „Már a legközelebbi munkatársait is megmérgezte, ideje lenne döntést hoznia” – zárta Matovič. Kiskához csatlakozhat Marek Hattas Nyitra, és Miroslav Kollár, Galgóc polgármestere is. (TASR, ie)