Átlagbér tekintetében felbillen az ország

A szlovákiai alkalmazottak bruttó havi átlagbére a Statisztikai Hivatal szerint az elmúlt év azonos időszakában mért 955 euróról az idei első negyedévben 1023 euróra nőtt, a jegybank pénzintézeti elemzők körében végzett felmérése szerint pedig idén éves szinten további 6,6 százalékos átlagos béremelkedésre számíthatunk. Ez azonban csak az országos átlag, amely az alkalmazottak egy jelentős részének elérhetetlenálomnakszámít. AProfesiaKft. által üzemeltetett Platy.sk internetes bérportál legfrissebb elemzése szerint Szlovákiában továbbra is látványos regionális eltérések vannak a fizetéseket illetően.

A Platy.sk elemzői mostani felmérésükben a két végletre hívták fel a figyelmet. Eszerint a legnagyobb bruttó havi átlagbérrel továbbra is a Pozsonyban élők büszkélkedhetnek, ahol eléri az 1499 eurót. A bérlista ellenkező oldalán az ország északkeleti csücskében fekvő Szinnai (Snina) járás található, ahol az alkalmazottak havi bruttó átlagbére 789 euró. Ez azt jelenti, hogy egy pozsonyi alkalmazott átlagosan 90 százalékkal keres többet, mint az ország ellenkező csücskében dolgozók.

A most közzétett elemzés azonban azt is kiderítette, hogy Pozsonyon belül is látványos különbségek vannak, vagyis, ha valaki a fent jelzett pozsonyi átlagbér hallatán felhördül, azt teljesen jogosan teszi. A pozsonyi alkalmazottak fele például 1400 eurónál kevesebbet keres, a tizedüknek pedig a 850 eurót sem éri el a bruttó fizetése. Hasonló a helyzet a legrosszabbul teljesítő Szinnai járásban is. Ott a dolgozók fele 750 eurónál kevesebbért dolgozik, a tizedük pedig kénytelen beérni az 520 eurós minimálbérrel. Az elemzés szerint azonban a Szinnai járásban is van egy olyan szűk csoport, akiknek a fizetése meghaladja az 1200 eurót. Ez utóbbiak is elmaradnak azonban a legjobban fizetett pozsonyi alkalmazottak 2500 eurót is meghaladó átlagbérétől. Pozsonyon kívül egyébként a legnagyobb átlagfizetéssel rendelkező régiók között szerepel még a Malackai, a Nagyszombati, a Szenci, a Galgóci, a Vágújhelyi, a Trencséni, a Nyitrai, a Kassai és a Zsolnai járás is. A sereghajtók között az Eperjes megyei járások (Szinna, Sztropkó, Mezőlaborc, Felsővízköz, Varannó, Bártfa, Kisszeben) dominálnak. (mi, TASR)