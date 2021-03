Április közepén érkezhet meg a Johnson&Johnson első vakcinaszállítmánya Szlovákiába

Pozsony | A Johnson and Johnson társaság első 9600 vakcinája április 19-én érkezhet meg Szlovákiába. A második, 16 800 adagból álló szállítmányt április 26-ra várják – jelentette be Jana Ježíková, a egészségügyi minisztérium államtitkára jelentette be az aktuális járványhelyzetről szóló keddi sajtótájékoztatón.