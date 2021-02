Államfő: A nemzetiségre vonatkozó két kérdést két egyenértékű lehetőségként kell kezelni

Az államfő úgy nyilatkozott, eljutott hozzá a nemzetiségre vonatkozó két kérdés körül kialakult vita. Ez arról szólt, hogy a népszámlálás kezdete előtti utolsó pillanatban törölni kell-e a nemzetiségre vonatkozó második kérdést az ívből vagy sem. Végül a második kérdés is az íven maradt. Čaputová elmondta, az ügyben egyeztetett a kisebbségi tanácsadóival. „Egyetértettünk abban, hogy közvetlenül a népszámlálás előtt helytelen lenne megváltoztatni a kérdőívet” – mondta. Az államfő szerint a nemzetiségre vonatkozó két kérdésre adott válaszokat egyenértékűen kell értelmezni. „Én amellett állok ki, hogy a kérdéseket két egyenértékű lehetőségként értelmezzék” – mondta.

„Nagyon örülök annak, hogy a kérdőívben, az eredeti elképzelésnek megfelelően, a nemzetiség bevallására két lehetőség maradt” – mondta az államfő azzal, hogy a kérdőív ezen formája egy hosszabb folyamat eredménye volt, amelybe a kisebbségek képviselőit is bevonták. Čaputová arról is beszélt, az ív tartalmának az utolsó pillanatban való megváltoztatása szabályellenes is lett volna.

A kérdőívben először a „Mi az ön nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következik. Az első kérdésre mindenkinek kötelező válaszolnia. Aki a második kérdésre igennel válaszol, annak az elektronikus kérdőív felkínálja a lehetőséget, hogy itt is megadja a nemzetiségi hovatartozását.

Az államfő kiemelte, az ív kitöltése mindössze pár percet vesz igénybe, és fontos, hogy a polgárok részt vegyenek a felmérésben. Rámutatott, a népszámlálásnak nagyon konkrét hatása van a mindennapi életünkre, hiszen például ettől függ az önkormányzatoknak visszaosztott adóbevétel mértéke is. „Ugyancsak ettől függenek a nemzetiségi kisebbségek bizonyos jogai” – tette hozzá.

A jelenlegi jogszabályok szerint a kisebbségek hivatali nyelvhasználathoz való joga függ közvetlenül a népszámlálás során felmért nemzetiségi arányoktól, de közvetetten a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásainak elosztásánál is figyelembe veszik azokat.

Čaputová egyben arra is felszólított, hogy aki teheti, segítsen az elektronikus ív kitöltésében annak, aki számára ez nehézséget jelenthet. Hozzátette, a népszámlálás második szakaszában a felmérés során asszisztensek, lényegében kérdezőbiztosok is segíthetnek az ívek kitöltésében.

A népszámlálási kérdőívet egyelőre csak interneten, a www.scitanie.sk oldalon lehet elérni. Az országban élő minden személy köteles részt venni a felmérésben, függetlenül attól, Szlovákiában van-e az állandó lakhelye vagy sem. Az elektronikus kérdőívet március 31-ig kell kitölteni. Aki ezt valamilyen okból nem tudja megtenni, az még október végéig kérheti, hogy egy asszisztens segítsen neki ebben.