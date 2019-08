Aláírásgyűjtés Kočnernek

A Kuciak-gyilkosság ügyében meggyanúsított Kočner és Alena Zsuzsová a Threema alkalmazás segítségével titkosított üzeneteiből kiderült, hogy Komárom környéki rászorulók aláírásait akarhatták felhasználni egy párt bejegyeztetéséhez. Kočner 2017-ben Cieľ néven akart pártot létrehozni, a bejegyzéshez szükséges 10 ezer aláírás összegyűjtésében Silvia Téglásová, a Slunce Családsegítő Központ civil szervezet vezetője is segíthetett a gyanúsítottaknak. Téglásová a Komáromban és környékén kiosztott segélyekért cserébe feltehetően elkérhette a rászorulók személyes adatait, személyigazolványuk számát – ez derül ki a gyanúsítottak titkosított kommunikációjából. Elsősorban Kaván és a Komárom környéki roma telepeken igyekeztek aláírásokat gyűjteni – írja az Aktuality. A kommunikációból az is kiderül, hogy az ívekre Téglásová és Zsuzsová, illetve családtagjaik hamisíthatták az aláírásokat.

Téglásová tagad

Telefonon sikerült elérnünk Téglásovát, aki azt állítja, klienseiknek, tehát az adományokat kapó személyeknek csak a nevét, tartózkodási helyét és a születési dátumát tartják nyilván, a személyigazolvány-számukat nem. Azt azonban nem akarta elárulni, központjuknak hány kliense van.

A családsegítő központ vezetője tagadta, hogy személyes adatokat adott volna át Zsuzsovának. „Azzal keresett meg, hogy pártot szeretne alapítani, de én magam nem gyűjtöttem aláírásokat, nekem erre nincs időm” – mondta lapunknak Téglásová, és hozzátette, kapott néhány aláírási ívet Zsuzsovától, amit aztán az ismerőseinek adott tovább. Elmondása szerint az ívek további sorsáról nem tud semmit, és úgy tudta, hogy a pártot Peter Tóth akarta megalapítani. Tóth hosszú ideig Kočner bizalmasa és munkatársa volt. Téglásová elmondta, korábban is előfordult, hogy petíciókkal kapcsolatos aláírásgyűjtésre kérték. Kočner pártjának bejegyzése végül sikertelen volt.

A Slunce Családsegítő Központ Komáromban több adományozási akciót is szervezett, élelmiszert, ruhát, sőt még bútorokat is juttatott a rászorulóknak. Ezen túl közösségi központot, szociális boltot és úgynevezett védett műhelyt is működtet, amelyben egészségkárosultakat foglalkoztat. Téglásová hangsúlyozta, büntetőfeljelentést tesz mindenki ellen, aki őt vagy szervezetét rossz színben tünteti fel. Családsegítő szervezetét a Komáromhoz tartozó Kava településrészen, annak is a kieső részén jegyezték be.

A JoJ tudósítója

Kočner és Zsuzsová a titkosított kommunikációjukban azt is megemlíti, hogy a JoJ televízió komáromi tudósítója, Drahu Dobrovicsová is segített a párt bejegyzéséhez szükséges aláírások megszerzésében. Dobrovicsová azonban tagadta ezt, elmondta, hogy ugyan látta Téglásovánál az íveket, de ő maga nem gyűjtött aláírásokat. Dobrovicsová bosszantónak nevezte az egész ügyet.

Kočner pártjának bejegyzése végül sikertelen volt. A leadott közel 13 ezer aláírásból 3130 érvénytelen volt. Petar Lazarov belügyi szóvivő az Aktualitynak elmondta, elsősorban a pontatlan személyes adatok, nem létező személyigazolvány-számok miatt voltak érvénytelenek az aláírások.

Haščák fizetett?

Kočner és Alena Zsuzsová nyilvánosságra hozott kommunikációjában Jaroslav Haščákot, a Penta befektetési csoport vezetőjét is megemlítik. 2017 októberében Kočner azt írta a nőnek, beszélt Haščákkal a váltóhamisítással és egy gyilkosság megrendelésével gyanúsított Pavol Rusko ügyéről. Kočner szerint Haščák fizeti Rusko ügyvédjét, de a „rendőröket, bírókat és ügyészeket is”. A gyanúsítottak közti kommunikáció arra utal, hogy Haščáknak és Kočnernak az lehet a közös érdeke, hogy Ruskót ne találják bűnösnek. Haščák korábban elismerte, hogy többször találkozott Kočnerral. A Penta bankját, a Privatbankát pedig egyszer meg is büntették, mert nem jelentette be a hatóságoknak Kočner egyik gyanús átutalását.

Lapunk kiadója, a Duel – Press Kft. a Penta befektetési csoport tulajdonában van.