Aki egészséges, az itt-ott azért kimehet

Köztük azt is, hogy ha elhagyjuk az otthonunkat, kötelező a szájmaszk viselése. Emellett arra figyelmeztet, hogy a Közegészségügyi Hivatal által ajánlott óvintézkedések betartása a legfontosabb. „Hordjunk kesztyűt, szájmaszkot, mossunk gyakran kezet, kerüljük az olyan helyeket, ahol sok ember van – magyarázza az orvos. – De ez nem jelenti azt, hogy egész nap otthon kell lennünk. Kimehetünk a természetbe vagy túrázni is lehet, viszont ne csoportosan tegyük. Ha találkoznánk valakivel, próbáljunk legalább kétméteres távolságot tartani. És természetesen viseljünk maszkot.”

Ami a levegőzést illeti, sokkal jobb helyzetben vannak azok, akik családi házban élnek, s legalább a kertbe ki tudnak menni. A városokban élőknek már kockázatosabb a sétálgatás, ám egy városi séta sem teljesen lehetetlen vállalkozás. A témával az elmúlt napokban a New York Times is megkérdezett több szakembert, akik arra a következtetésre jutottak, hogy a városban sétálni lehet, ám rendkívül szigorú szabályokat kell betartani. Tudatosítani kell, hogy ez a magányos kóborlás ideje, nem ajánlott senkivel se leállni beszélgetni, még a szembe jövő ismerőssel sem. Olyan utcákon járjunk, ahol eleve minimális az esélye annak, hogy más járókelővel találkozunk, s kerüljük a túl szűk utcákat, ahol lehetetlen lenne betartani a járókelőktől a kétméteres távolságot. Nevetségesnek tűnhet, de ügyeljünk arra, hogy a megszokottnál nagyobb ívben vegyük be a kanyarokat a házak sarkánál is, nehogy véletlenül összeütközzünk egy másik gyalogossal.

A legfontosabb tehát, hogy kerüljük a másokkal való találkozást. Ügyelni kell arra, hogy ne fogjunk meg semmit puszta kézzel, például egy lóca kartámláját. Ha pedig hazaértünk, akkor alaposan mossunk kezet. „Nem kell égen-földön keresni a fertőtlenítőszereket, hisz úgy sincsenek: elég a sima szappannal való alapos kézmosás is” – fűzte hozzá Dolán Rózsa.

Mindentől eltekintve a legbiztonságosabb, ha otthon maradunk, ezért ha már túl nyomasztó a bezártság, inkább csak rövidebb, felfrissülő sétára menjünk. Így kockáztatjuk a legkevesebbet.

(dp, szh)