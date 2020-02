Ajtónkon kopog a koronavírus

Már hét olasz vesztette életét, ebből öten az északolaszországi Lombardia tartományban a koronavírus okozta fertőzésben, mind idős, beteg emberek voltak. A pozsonyi repülőtéren mától szigorítják az ellenőrzést, magyar fertőzöttről is tudnak.



Olaszországban 230 fölött van a fertőzöttek száma, a betegséget eddig Veneto, Emilia Romagna, Piemonte és a Róma központú Lazio tartományban regisztrálták, de Liguriában és Friuli-Venezia Giulia területén is egészségügyi készültséget rendeltek el. A koronavírus hét északolasz tartományt érint, ahol 30 millió ember él. Az első két fertőzöttet leszámítva a betegek szinte kivétel nélkül olaszok. Az osztrák hatóságok felfüggesztették a vasúti átkelést az Olaszországgal közös határon, miután a Velencéből induló, Münchenbe tartó járaton két utasnál a fertőzés tüneteit állapították meg az új koronavírussal.

Olvasónk, Viktória Ďurišová vasárnap este tért vissza Pozsonyba Bergamóból. Mint mondta, az olasz reptereken már múlt héten is mérték az utasok testhőmérsékletét. „Ezért lepett meg, hogy mikor visszatértünk, a repülő főleg olaszokkal volt tele, s a pozsonyi reptéren senki semmit nem kezdett velük. Szétszéledtek a városban és kész” – mondta lapunknak Ďurišová. Tegnap a Közegészségügyi Hivatal lapunk megkeresésére közölte: mától minden Olaszországból Szlovákiába érkező gép utasait szigorúbban ellenőrzik. „Az utasoknak egy kérdőívet kell majd kitölteniük a repülőn, melynek köszönhetően szükség esetén ittlétük során is gyorsan felkereshetjük majd őket” – közölte Peter Pellegrini kormányfő. Ha a gépen fertőzés gyanúja merül fel valamelyik utasnál, speciális mentővel szállítják a legközelebbi infektológiai osztályra.

A koronavírus európai terjedése okozta pánikhangulat miatt a tőzsdék látványos eséssel kezdték a hetet, a gazdasági előrejelzések egyre borúlátóbbak. Emiatt csökken az üzemanyagok ára, a pénzüket egyre többen fektetik aranyba. „A koronavírus okozta gazdasági lassulás negatív hatásait Szlovákia is megérzi. A legnagyobb csapást a gazdaság motorjának számító autóipar szenvedheti el, amely jelentős mértékben függ a külföldi kereslettől” – állítja Jana Glasová. a Postabank elemzője.

A koronavírus európai terjedése miatti pánikhangulatot a pénztárcánk is megérzi. A tőzsdék látványos eséssel kezdték a hetet, a gazdasági előrejelzések pedig egyre borúlátóbbak. Emiatt csökken az üzemanyagok ára, a pénzüket pedig egyre többen fektetik aranyba.



Miközben a járvány a jelek szerint Kínában túl van a csúcspontján, a világ 31 másik országára terjedt át. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint egyre kevesebb idő áll rendelkezésre a nemzetközi járvány megfékezésére. A vírus olaszországi terjedése által kiváltott pánikhangulat miatt nagy eséssel indult a hét az európai tőzsdéken: a vezető részvényindexek 3-4 százalékos eséssel indították a napot. A német tőzsde több mint 3,5 éve nem látott mértékben esett.

A befektetők a koronavírus terjedése miatt aggódnak, bár több kínai tartomány csökkentette az új típusú koronavírus-járvány miatti készültségi fokozatát, DélKoreában és Olaszországban a legmagasabb szintű készültséget vezették be a járvány miatt. Az olasz tőzsde így már hétfőn nagyot, több mint 4 százalékot zuhant, miután a hétvégén a koronavírus végigsöpört az észak-olaszországi Lombardián, azon a régión, ahol a pénzügyi központnak számító Milánó is található. Olaszországban több tucat várost lezártak, miután a megerősített koronavírusos esetek száma.



Vonzó az arany



Hétfőn zuhant az európai légitársaságok részvényárfolyama is. A korábban tapasztalt utazási korlátozások alapján a befektetők ugyanis attól tartanak, hogy Európában is jelentős csökkenésre lehet számítani a légiutas-forgalomban. A befektetők a klasszikus menekülőtermékek felé fordulnak, többek között nagyot emelkedett az arany ára. A nemesfém árfolyama 2,4 százalékkal került feljebb, idén az árfolyam azonban már 10,9 százalékot menetelt felfele, egyéves időtávon belül pedig 25 százalékos növekedést produkált. Az arany unciája (1 uncia=31,1035 gramm) a hétfői drágulást követően már megközelítette az 1700 dollárt, miközben tavaly ilyenkor még 1300 dollár alatt mozgott.



Olcsóbban tankolhatunk



A kőolaj ára lefelé araszol. Az elemzők szerint a koronavírus miatt Kína gazdasági növekedése 3 százalékra vagy még ennél is alacsonyabb szintre lassul az idei első negyedévben, a tavalyi utolsó negyedévi 6 százalékról, ami már eleve 30 éve a legkisebb bővülés volt. A Bloomberg hírügynökség szerint így az sem csoda, hogy Kínában az olajfeldolgozók napi termelése mintegy 10 millió hordóra, 2014 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A koronavírus ugyanis visszavetette az autós forgalmat Kínában, aminek következtében csökkent a benzinkereslet. Ez a kőolaj világpiaci árára is rányomta a bélyegét. Míg a Szlovákia számára is mérvadó, északi-tengeri Brent olajfajta hordójáért (159 liter) az idei év elején még a 70 dollárt is megadták, hétfőn már 56 dollár körül mozgott az árfolyama. „Mindez a szlovákiai töltőállomásokon is érezteti a hatását. A benzin ára az idei év elejéhez képest 4, a gázolajé 5,4 százalékkal csökkent” – nyilatkozta Jana Glasová, a Postabank elemzője. A benzin.sk üzemanyagportál felmérése szerint a szlovákiai kutakon a 95-ös oktánszámú benzin literjéért a múlt héten átlagosan 1,29, a gázolajért 1,19 eurót kértek, az előbbi az idei év elején ugyanakkor még nagyjából 1,34, az utóbbi 1,25 euróba került.



Fékez a gazdaság



A koronavírus terjedése a világgazdaságra is rányomja a bélyegét. Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója szerint az általa vezetett intézmény az idei év elején még azzal számolt, hogy a globális bruttó hazai termék (GDP) növekedése idén 3,3 százalékra gyorsul a tavalyi 2,9 százalékról.

Az új koronavírus megjelenése azonban visszavetette a gazdasági aktivitást Kínában, ezért az IMF most azt várja, hogy a globális gazdaság idei növekedése az eddig vártnál kisebb lesz. Az IMF borúlátóbb forgatókönyvvel is rendelkezik, amely szerint a koronavírus a jelenleginél szélesebb körben terjed el, és ennek a globális GDPnövekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatásai elnyúlhatnak.



Eltúlzott pánik?



„A koronavírus okozta gazdasági lassulás negatív hatásait Szlovákia is megérzi. A legnagyobb csapást az ország gazdasági motorjának számító autóipar szenvedheti el, amely jelentős mértékben függ a külföldi kereslettől” – állítja Jana Glasová. Jiří Cihlář, a NextFinance elemzője szerint azonban szinte az összes ágazatot érintheti a visszaesés, a kínai gyártókapacitások kiesése miatt ugyanis Szlovákiában is hiányozhatnak a cégek gyártásához szükséges alkatrészek és alapanyagok. Hogy a koronavírus miatt mekkora visszaesésre számíthatunk Szlovákiában, azt az elemzők szerint egyelőre nem lehet pontosan felbecsülni, sok függ ugyanis attól, milyen mértékben sikerül az elkövetkező hetekben megfékezni a vírus európai terjedését.

Vladimír Baláž, a Szlovák Tudományos Akadémia Prognosztikai Intézetének közgazdásza szerint azonban már most biztos, hogy a vírus okozta pánik eddig több kárt okozott a gazdaságnak, mint maga a vírus.



(dm, mi, TASR, MTI)