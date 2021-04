Adózók ezrei adtak be hibás halasztási kérelmet

A járványra való tekintettel az adóbevallás elhalasztásáról szóló nyilatkozatot idén már e-mailben is el lehetett küldeni - TASR-felvétel

Pozsony | Az adóhivatalok a koronavírus-járvány miatt idén már azt is lehetővé tették, hogy az adóbevallás későbbre halasztását e-mailben is jelezhessük. Adózók ezrei éltek a felkínált lehetőséggel, az adóhivatalok azonban figyelmeztetnek, hogy rengeteg a hibás kérvény. Mire számíthatnak ezek beadói?

A jövedelemadó-bevallást március 31-éig kellett elküldeni az adóhivataloknak, akik azonban valamilyen okból nem voltak képesek betartani a március végi határidőt, azok 3 hónap haladékot igényelhettek. Akik pedig külföldi bevételekkel is el akarnak számolni, azok a határidőt 6 hónappal is kitolhatják. A halasztásról az elmúlt években az ehhez szükséges formanyomtatványon kellett tájékoztatni, amit postai úton vagy személyesen lehetett eljuttatni az adóhivatalnak. A járványra való tekintettel – idén először – azonban a nyilatkozatot már e-mailben is el lehetett küldeni a podnety@financnasprava.sk címre.

„Az adóbevallás későbbre halasztását csaknem 24 ezren jelezték e-mailben, nem minden kérvényt tudtunk azonban feldolgozni”

– mondta el lapunknak Martina Rybanská, a központi adó- és vámhivatal szóvivője, aki szerint az adózók több hibát is elkövettek. A legtöbben nem jelezték, hogy mikorra halasztják a bevallást, hibás személyi adatokat adtak meg, vagy többször is elküldték a kérvényt. „Az említett, nem egész 24 ezer bejelentésből eddig nagyjából 18 ezret dolgoztunk fel, amelyek közül 257-et utólagosan kell majd rendezni, nagyjából 3,5 ezret pedig azért nem tudtunk automatikusan elfogadni, mert súlyos hibákat találtunk a személyi adatokban” – nyilatkozta Rybanská. Szerinte minden esetet egyénileg bírálnak el. Akik hibás vagy hiányos adatokat adtak meg, azokat az adóhivatalok e-mailben, SMS-ben vagy telefonon keresztül szólítják fel ezek pótlására.

Rybanská azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az említett 24 ezer, a halasztást e-mailben igénylő adózó csak a töredéke azoknak, akik később szeretnék benyújtani az adóbevallásukat. „A jövedelemadó-bevallás halasztását együttesen nagyjából 284 ezren jelezték, mintegy 138 ezer magánszemély és 146 ezer cég” – tette hozzá a központi adó- és vámhivatal szóvivője.