Adóbevallás - E-mailben is kérhet halasztást

A kormányválság miatt a parlament ugyan továbbra sem fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé tenné, hogy az adóbevallás későbbre halasztását az adózók e-mailben is igényelhessék, az adóhivatalok ennek ellenére ezt már most lehetővé teszik – jelentette be Martina Rybanská, a központi adó- és vámhivatal szóvivője.