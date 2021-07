A világjárvány miatt idén tovább mélyült az ágazatok és nemek közötti bérszakadék

A járványügyi megszorításoktól leginkább sújtott ágazatokban az elmúlt egy évben soha nem látott kilengéseket produkáltak a fizetések. A világjárvány tavaly tavaszi megjelenését követően vad bukórepülésbe kezdtek, jelenleg pedig egy, az utóbbihoz hasonló ütemű felszálló ágba kerültek.

Újra nőnek a bérek

„A legfrissebb adataink szerint a legnagyobb béremelkedést májusban a járvány által leginkább érintett szállodaiparban és vendéglátásban mérték, az előbbiben csaknem 40, az utóbbiban 20 százalékkal nőtt a bruttó havi fizetés az egy évvel korábbihoz képest” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője. Ez azonban csak arra volt elég, hogy nagyjából megközelítsék a járvány előtti szintet. A vendéglátás továbbra is a legrosszabbul fizető ágazatnak számít, a havi bruttó átlagbér 575 euró körül mozog, míg a szállodaiparban ez 741 euró.

Májusban azonban éves szinten a többi ágazatban is több mint 10 százalékos béremelkedést mértek, miközben a fizetési toplistát tekintve alig változott a helyzet. A legjobban fizető ágazatnak továbbra is az IT-szektor számít, amelyben a bruttó havi átlagbér 2271 euró körül mozog. A sorban – a fent már említett szállodaipart és vendéglátást kivéve – az ipar (1385 euró), a nagykereskedelem (1205 euró), az autókereskedelem és autójavítás (1155 euró), a közlekedés és raktározás (1093 euró), a kiskereskedelem (895 euró), végül pedig az építőipar (808 euró) következik.

Hátrányban a nők

Nem csupán az egyes ágazatok között vannak azonban látványos különbségek, a férfiak átlagbére továbbra is jóval magasabb a nőknek fizetettnél. „Tavaly éves szinten az országos bruttó havi átlagbér 1333 euró körül mozgott. Míg azonban a férfiak átlagbére ezt nagyjából 10 százalékkal haladja meg, a nőké 10 százalékkal marad el tőle. A férfiak bruttó átlagbére így tavaly 1460, a nőké 1198 euró volt, vagyis a különbség 262 euró. Ennél is kirívóbbak a különbségek, ha az alkalmazottak által kapott prémiumokat vesszük figyelembe, míg a férfiaknál a havi prémium átlagosan 150 euró körül mozgott, a nőknél ez csak 84 euró” – mondta el lapunknak Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság elemzője. Ha mindez még nem lenne elég, a világjárvány a Világgazdasági Fórum (WEF) becslése szerint a szlovákiai nők bevételeit további 6 százalékkal faragta le az elmúlt egy évben. „A járvány leginkább a vendéglátásban, a szállodaiparban, az idegenforgalomban és a kiskereskedelemben dolgozó nők helyzetén rontott. Szinte megoldhatatlan problémával nézhettek szembe azonban a gyerekeiket egyedül nevelő nők is, a bezárt iskolák miatt ugyanis sokan kénytelenek voltak otthon maradni, ami jelentősen csökkentette az így is alacsony bevételeiket” – mondta el Buchláková.

Kisebb nyugdíj

A nők és férfiak javadalmazása közötti különbség az életkorral együtt emelkedik. Míg a pályakezdők esetében ez viszonylag alacsony, a gyermekek megszületését követően fokozatosan nő. „Minden harmadik nő feláldozza a karrierjét a család érdekében, száz férfiból ugyanerre azonban csak négy hajlandó. Így az sem csoda, hogy a nők az idősebb éveikre is kénytelenek kisebb összeggel beérni. A 65 évnél idősebb nyugdíjasok korosztályában a nők bevételei 8 százalékkal maradnak el a férfiakétól” – tette hozzá Buchláková.

Kevesebb munka

Az egyes ágazatok és nemek közötti bérkülönbségektől függetlenül azonban az alkalmazottak legalább annak örülhetnek, hogy még van hol dolgozniuk. A járvány megjelenését követően ugyanis drasztikus ütemben nőtt az állástalanok száma, és látványos javulásról még mindig nem beszélhetünk.

„A foglalkoztatottság idén májusban csupán egyes szolgáltatásokban és az IT-ágazatban nőtt, az éves növekedési ütem azonban ezekben sem érte el a 3 százalékot. A szállodaiparban ugyanakkor még mindig csaknem 10, a vendéglátásban pedig 6 százalékkal kevesebben dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt, 4-5 százalékos zsugorodást mértek azonban a nagykereskedelemben, valamint az építőiparban, és több mint 2 százalékosat az iparban és a kiskereskedelemben is” – mondta el Morháčová.