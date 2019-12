A termálfürdők rossz néven veszik a TIS értékelését

Négy fürdő is szerepel a Transparency International Slovensko százas, az állami vagy városi tulajdonban lévő cégek átláthatóságát értékelt listájának utolsó hat helyezettje között.

Dunaszerdahely | Négy fürdő is szerepel a Transparency International Slovensko százas, az állami vagy városi tulajdonban lévő cégek átláthatóságát értékelt listájának utolsó hat helyezettje között.

A fürdőigazgatók felvetik, hogy a hasonló szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások vizsgálatához más metodikát kellene alkalmazni, mint a nagy állami cégeknél, valamint úgy vélik, esetükben a transzparencia hátránnyal is járhat.

A TIS eddig három hasonló összehasonlítást végzett az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő cégek körében. Hat különböző területet vizsgált (gazdasági mutatók, kommunikáció, közbeszerzés, humán erőforrás, etika és jótékonykodás) 57 indikátor alapján.

A vállalatok összesen 100%-ot kaphattak, a dunaszerdahelyi Thermalpark 11%-kal lett az utolsó. Somogyi Gábor, a fürdő igazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, nem igazán látja át a TIS által használt metodikát.

„Olyan vállalatokkal tesznek minket egy kalapba, amelyeknek több tízezer alkalmazottjuk van. Máshogy működünk, mint egy állami nagyvállalkozás, ezért nem igazán tartom relevánsnak ezt az összehasonlítást”

– mondja Somogyi azzal, hogy városi cég lévén működésük nagyon átlátható azon szervek felé, amelyeknek elszámolással tartoznak. Ő ezért sem tartja reálisnak az elhelyezésüket.

Káros transzparencia

A TIS legnagyobb arányban az egyes cégek honlapjain megtalálható információk alapján határozta meg az értékeléseket: az adatok több mint harmada származott a vállalatok internetes oldalairól. A fürdőigazgató szerint a cégük honlapja elsősorban a vendégeknek szól.

„Elsődlegesen a látogatókat akarjuk informálni. Őket az érdekli, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk, milyenek az áraink vagy épp milyen víz van a medencében. Mi elsősorban erre fókuszálunk, hiszen a bevételeink is innen származnak” – mondta Somogyi. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy az általuk is képviselt iparágban hatalmas a konkurencia, ezért a szerződések és számlák nyilvánossá tétele kiszolgáltatottá teszi őket. „Egy monopóliumban működő vállalkozás más pozícióban van, mint egy olyan cég, akinek a 40 kilométeres körzetében több vetélytársa is van” – állítja.

Ugyanerre a problémára hívja fel a figyelmet a nagymegyeri Thermal Corvinus igazgatója, Križan Tibor.

„Ez a fajta transzparencia nem kis versenyhátrányt jelent az önkormányzati fürdőknek a magántulajdonban levő fürdőkkel szemben. A magántulajdonban levő vetélytársak (amelyek nem kötelesek ezeket az információkat és dokumentumokat megjelentetni, és ezt természetesen nem is teszik meg) egyoldalúan hozzáférnek minden partnerünk kilétéhez és az azokkal megállapodott szerződési feltételeinkhez. További kereskedelmi tevékenységét ennek tükrében tudja módosítani”

– áll a lapunkhoz eljuttatott nagymegyeri állásfoglalásban.

Az igazgató itt is kételyeinek ad hangot a TIS ellenőrzési módjával kapcsolatban.

„Az, hogy a kiválasztott négy önkormányzati tulajdonban levő fürdő mindegyike ezen lista utolsó helyein szerepel, megítélésünk szerint felvetheti azt a kérdést, hogy vajon egy ilyen felmérésnél az önkormányzati fürdők esetében megfelelő-e ez a kritériumrendszer” – utalt Križan a TIS listáján 95. helyen végző párkányi Vadasra és az ezt követő bártfai Bardtermre.

Fontos az időzítés

Somogyi Gábor arra is figyelmeztetett, hogy a TIS kérdéseikkel éppen nyáron, a szezon kicsúcsosodásakor kereste az alkalmazottakat, akik közül többen csak a közelmúltban kezdtek dolgozni a cégnél.

„Nyáron maximális a leterheltségünk. Amikor megkaptuk a kérdéseket, a legtöbb részlegen új emberek dolgoztak, akik nem győztek válaszolni” – mondta az igazgató.

A felmérés készítői a hatodik, a jótékonykodás területén nulla ponttal értékelték a fürdőt. Somogyi azonban elmondta, hogy a vállalkozásuk több sportklubot is támogat.

„Nem kívántam ezt nagy dobra verni, nem éreztem fontosnak, hogy ezt nyilvánosságra hozzam”

– zárta az igazgató azzal, hogy a jövőben megpróbálnak majd konzultálni a TISszel az értékeléssel kapcsolatban.

Pozitív példa

A magyarok vezette cégek közül azonban a Komáromi Városi Víz- és Csatornaművek a lista 37. helyén végzett, nagyban javítva a négy évvel ezelőtti pozícióját, amikor a 81. lett. Ruman Patrik, a vállalat vezérigazgatója lapunknak elmondta, ez az előrelépés annak is köszönhető, hogy az előző vezetés nem fordított különösebb figyelmet az átláthatóság kérdésére.

„Körülbelül három éve dolgozok a cégnél, igyekszünk mindent transzparensen vezetni, és a törvény értelmében nyilvánosságra hozni a szerződéseket, számlákat. Azelőtt ezek nem voltak megjelentetve”

– mondta Ruman.

Hozzátette, nemrégiben a városi szervek is végeztek transzparenciával kapcsolatos ellenőrzést, de mindent rendben találtak. „A TIS-től kapott 44% ugyan lehetne több is, de a 37. helyezésnek örülök. Igyekezni fogok, hogy a jövőben ez a százalék tovább nőjön” – zárta a vezérigazgató azzal, hogy nem tartja kizártnak, hogy a következő évben esetleg személyesen is találkozzon a TIS képviselőivel, hogy tárgyaljanak a hiányosságokról.