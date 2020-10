A temetőlátogatásra is vonatkozik a kijárási korlátozás

Igor Matovič (OĽANO) kormányfő megerősítette, hogy a kijárási korlátozás a temetőlátogatásra is vonatkozik. A házbizottság ülése után azt nyilatkozta a parlamentben, hogy a temető felkeresése nem szerepel a kivételek között.

Azok a szabályok érvényesek, amiket elfogadtunk. Ha most akkor felteszik a kérdést, hogy ki lehet-e menni a temetőbe, rögtön tudják rá a választ is, nem kell külön elmondanom. Hiszen kijárási korlátozás van, és világosan megszabtuk a kivételeket is, én nem láttam, hogy a temető is köztük lenne, szóval tényleg viselkedjünk felelősségteljesen