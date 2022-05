A Szövetség két megyeelnökjelöltet biztosan állít

A párt Országos Tanácsa utáni sajtótájékoztatón Forró Krisztián, a Szövetség elnöke rámutatott, most is jelentős számú megyei képviselőjük és polgármesterük van, ezeket a pozíciókat igyekszenek megtartani és újabbakat is szeretnének szerezni. „Június 30-ig felállítjuk a jelöltjeinket” – mondta Forró a megyei képviselőjelöltekről. Hozzátette, a konkrét személyekről a pártnak az adott régióban működő struktúrái döntenek. „A járások szintjén fog eldőlni, hogy kik lesznek a megyei képviselőjelöltek, megyeelnökjelöltek” – mondta, és hozzátette, Nagyszombat és Nyitra megyében mindenképpen szeretnének elnökjelöltet állítani, a többi régióban együttműködési lehetőséget keresnek más szereplőkkel. Arra is emlékeztetett, Besztercebánya megyében Ondrej Luntert támogatják a megyeelnöki kampánya során. A sajtótájékoztatón jelen volt Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, aki egyébként a Szövetség MKP-platformjának vezetője is egyben. Berényi a kérdésünkre elmondta, még nem dőlt el, hogy az adott régióban kit jelölnek a megyeelnöki tisztségre. „Amennyiben engem jelölnek, nem fogok nemet mondani” – tette hozzá.

Forrót arról is kérdeztük, a megyei választással egyszerre tartott helyi önkormányzati választás során Komárom városában indítanak-e jelöltet a hivatalban lévő és újrainduló polgármester, Keszegh Béla ellen, aki jelenleg függetlenként politizál. A Szövetség elnöke úgy nyilatkozott, úgy tűnik, saját jelöltet indítanak Keszeghgel szemben.

Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke pedig arról beszélt, a megyei választásokra vonatkozóan most egy programot fogadtak el, ehhez a dokumentumhoz keresik a jelölteket. A program pontjai között szerepel például, hogy a megyei költségvetési forrásokat igazságosan osszák el az adott közigazgatási egységbe tartozó járások között, de kétnyelvűség betartása is belekerült a dokumentumba.

A párt Országos Tanácsa egy nyilatkozatot is elfogadott, amely az aktuális politikai helyzetre reagált. Ebben élesen bírálják a kormányt, amely szerintük nem képes a gazdasági és az ukrajnai háború jelentette válsággal megbirkózni. Illetve nehezményezték, hogy a kabinet nem foglalkozott a javaslataikkal. A dokumentumba belekerült az Ukrajnát ért orosz agresszió elítélése, illetve Ukrajna szuverenitása és területi egysége melletti kiállás is. A szövetség a nyilatkozatban gratulál a Fidesz-KDNP magyarországi választási győzelméhez, ahogy Novák Katalin (Fidesz) magyar államfővé választásához is.