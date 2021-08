A szlovák mentőcsapat fegyvert is használt Kabulban

„Az Afganisztánban uralkodó helyzet szó szerint azoknak az embereknek az életéről vagy haláláról szól, akik hosszú évekig együtt dolgoztak a szövetségesekkel, így az Európai Unióval” – jelentette ki Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök a mentőakció részleteit ismertető csütörtöki sajtótájékoztatón.

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter elmondta, a kimentett 24 személyből 16 szlovák állampolgár, 8 pedig olyan afgán személy, akik az elmúlt években együtt dolgoztak a szlovák fegyveres erőkkel. Közülük négyet a cseh légierő evakuált, de már őket is Szlovákia területére szállították. A legfiatalabb kimenekített egy tíz hónapos csecsemő volt. Az afgánok közül nyolcan már menekültstátuszért folyamodtak és jelenleg a homonnai menekülttáborban vannak.

Korčok kiemelte, a szóban forgó nyolc személy nem tartozik bele abba a tíz főbe, akikről a kormány képviselői korábban bejelentették, hogy Szlovákia ennyi menekültet hajlandó fogadni Afganisztánból. A miniszter szerint a tíz fő befogadása egy nemzetközi felkérésre adott felajánlás volt Szlovákia részéről. Korčok arról is beszélt, hogy a szlovák állampolgárok családtagjaikkal együtt tértek vissza. „Legalizálni fogják itt-tartózkodásukat”– tette hozzá a nem szlovák állampolgárságú hozzátartozókra utalva. Elmondta azt is, hogy több szlovák polgár maradt még Afganisztánban, így egy nő, aki nem kérte a kimentését.

A külügyminiszter a mentőakció részleteiről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón arról is beszámolt, sok szereplő, így például Szlovénia, Horvátország és civil szervezetek is megkeresték őket, hogy az általuk megjelölt személyek evakuációjában segítsenek. A miniszter szerint a helyszínen lévő több tucat személy is érdeklődött afelől, ki tudná-e őket menteni Szlovákia. A miniszter azonban kijelentette, a jelenlegi helyzet nem hasonlít a 2015-ös menekültválsághoz. „Itt nem migránsokról van szó, hanem menekültekről, akiknek a genfi egyezmény értelmében joguk van arra, hogy menekülteljárás keretében menedékért folyamodjanak” – mondta Korčok. A migrációs hivatalnak fél éven belül kell állást foglalnia azzal kapcsolatban, hogy megfelelnek-e a feltételeknek.

Veszélyes akció

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a mentőakcióról elmondta, vasárnap döntöttek arról, kimentik az országban rekedt szlovák állampolgárokat, de olyan afgánokat is evakuálnak, akik együttműködtek a nyugati szövetségesekkel. „Így például Szlovákia védelmi minisztériumával” – tette hozzá. Hétfőn útnak indult a szlovák légierő Spartan típusú szállítógépe, amelynek fedélzetén a személyzet mellett az Ötödik Speciális Rendeltetésű Ezred több katonája tartózkodott. A gép a tádzsikisztáni Dusanbe repterére érkezett meg, ott várakozott, míg megindíthatták a kabuli evakuálást. „A kabuli leszállás után bevetettük a szlovák hadsereg speciális egységét, hogy eljussunk azon személyekhez, akik a kimentendő emberek listáján voltak” – mondta a védelmi miniszter, és hozzátette, a listán szereplő összes személyt sikerült evakuálniuk.

Naď arról is beszélt, a mentőakció teljes ideje alatt tűzharcok zajlottak az amerikai hadsereg által biztosított repülőtér környékén. „Igen, a mi katonáinknak is használniuk kellett a fegyvereiket, hogy megvédjék azokat a személyeket, akiket Szlovákia területére akartunk szállítani” – közölte a tárcavezető, és hozzátette, egy ideig a leszálláshoz szükséges repülőtéri berendezések sem működtek.

Korčok a kollégáját kiegészítve hozzátette, a kabuli reptéren drámai állapotok uralkodnak. „A több ezer, a halál elől menekülő embernek elsősorban nem a repülőgépekre való felszállás, hanem a reptérre való eljutás jelenti a problémát” – monda, és hozzátette, a reptéri terminálok előtt több ezer menekülő személy tolong. A reptérre való beléptetést az amerikai hadsereg biztosítja. A miniszter nem akarta tovább részletezni a reptéri helyzetet, de annyit elárult, a különböző evakuációk során előfordult, hogy a kimenekítendő személyeket egyszerűen nem tudták a gépekhez eljuttatni.

Heger a két tárcavezetővel közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, Szlovákia szükség esetén kész újabb különgépet küldeni Afganisztánba, de erről még egyeztetnek a partnereikkel, és elemzik a biztonsági kockázatokat. A miniszterelnök köszönetet mondott minden egységnek, amely részt vett a mentőakcióban. Felhívta a figyelmet, hogy azok az afgánok, akik hosszú ideig együttműködtek a szövetségesekkel, jelenleg életveszélyben vannak az országukban. „Ez az a pillanat, amikor mindegyik ország eldöntheti, hogy megmenti-e azoknak az életét, akik az igazság oldalán harcoltak a terrorizmus ellen” – jelentette ki. Ami a menekültválságot és a menekültek létszámát illeti, a kormányfő nem tart a koalíción belüli nézeteltérésektől. „A színvonalas eszmecsere színvonalas megoldásokat szül” – jegyezte meg.

Szolidaritás kell

Zuzana Čaputová államfő a mentőakció után úgy nyilatkozott, szükségesnek tartja, hogy Szlovákia azokat is kimentse, akik az elmúlt években az ország polgárainak segítettek. „Különböző alkalmazottakról, a nemzetközi segélyszervezetek munkatársairól van szó, akik a múltban a szlovák polgárok és katonák munkáját segítették” – mondta az elnök. Čaputová szerint ebben a kérdésben nem egy képzeletbeli létszámkorlátról kell folynia a vitának. Ezen túl tovább kell vizsgálni, vannak-e az országban olyan szlovák polgárok, akiknek segítségre van szükségük.