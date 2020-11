A szlovák gazdaság őszi javulása csak átmeneti volt

A koronavírus-járvány márciusi megjelenését követő megszorítások miatt áprilisban 42%-kal maradt el a szlovák ipar teljesítménye az egy évvel korábbitól, az autóiparban a termelés ugyanakkor csaknem 80 százalékkal esett vissza. „Azóta azonban folyamatos javulásnak lehettünk tanúi. Szeptemberben az ipar teljesítménye így már csupán 0,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, az autóipar gyártása pedig már meg is haladta az egy évvel korábbit“ - nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője a Statisztikai Hivatal kedden közzétett felmérésére hivatkozva.



Folytatódó elbocsátások



A javulás a foglalkoztatottságon azonban még nem érezteti a hatását, vagy ha mégis, nem túl látványosan. „Az egyedüli pozitívum, hogy az elbocsátások üteme szeptemberben már visszafogottabb volt, mint a korábbi hónapokban. Az egyedüli ágazat, amelyben többen dolgoztak, mint egy évvel korábban, az az ITszektor, azonban ebben is csak félszázalékos növekedést mértek“ -mondta el Sadovská. A legnagyobb visszaesést továbbra is a járvány által leginkább sújtott ágazatokban mérik. A szállodaiparban például 17, az éttermekben és bárokban pedig csaknem 10%-kal dolgoznak kevesebben az egy évvel korábbinál. Az építőiparban több mint 8, az iparban 6, a kiskereskedelemben nem egész 4%-os visszaesést mértek.



Szeptemberi javulás



„A bérek a járvány kirobbanását követő hónapokban ugyan csökkentek, azóta azonban stabilizálódott a helyzet, és szeptemberre már az ágazatok többségében nőtt a bruttó átlagbér az egy évvel korábbihoz képest. Éves viszonylatban csökkenést csak az autókereskedőknél és szervizeknél, valamint a szállodaiparban mértek“ - mondta el Sadovská. Az egy évvel korábbihoz képest a legnagyobb növekedést a kiskereskedelemben mérték, amelyben 8 százalékkal nőtt a bruttó átlagbér, míg a szállodaiparban még mindig több mint 3 százalékkal maradtak el a fizetések az egy évvel korábbinál.





Újabb mélypont



Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? Az elemzők nem sok jóval kecsegtetnek. „A járvány második hulláma miatt az elkövetkező hónapokban újabb visszaeséssel számolhatunk“ - nyilatkozta Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tartja, hogy a járvány második hulláma jobban elhúzódik majd, mint a tavaszi, vagyis az előttünk álló tél folyamán és jövő kora tavasszal is számolnunk kell kisebb-nagyobb megszorításokkal, amelyek hatással lesznek a gazdaságra is. „Minden attól függ, mikortól lesz elérhető szélesebb körben az oltóanyag. Ha a jövő év első felére meglesz, a válság előtti szintre leghamarabb úgy is csak 2022 felére sikerülhet visszatornászni magunkat, több európai országnak azonban ez csak 2023-ra várható“ - vallja Koršňák.