A Smer kész az Alkotmánybírósághoz fordulni az ügyészségről szóló törvény miatt

„A Smer képviselői készek Alkotmánybírósághoz fordulni, hogy az mondja ki, hogy alkotmánysértő az ügyészségről szóló törvénymódosítás, de mindenekelőtt a módosítás hatályba lépésének felfüggesztését fogjuk kérni az Alkotmánybíróság ítéletének kihirdetéséig” – jelentette ki Fico. Hozzátette, egyelőre várnak, mit tesz Zuzana Čaputová államfő és a Főügyészség, amely szintén Alkotmánybírósághoz fordulhat.

Fico szerint az ügyészségre, a rendőrségre és a bíróságokra gyakorolt média- és politikai nyomás odáig fajult, hogy már a törvényeket is módosítják emiatt. A Smer elnöke azt is kifogásolja, hogy módosítani akarják a főügyész és a speciális ügyész leváltására vonatkozó szabályokat is. Egyúttal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy éppen ebben az időszakban kerül sor a főügyészváltásra.

„Ha valaki képes volt ellenállni a sajtó és a politika nyomásának, akkor az éppen Čižnár volt, de képes erre a különleges ügyész is. Felkészültségüket, szakmai rátermettségüket senki nem kérdőjelezheti meg”

– szögezte le Fico.

Peter Pellegrini (független) pénteken kijelentette, amíg ő volt a kormányfő, Čižnár és a főügyészség egyetlen ügy kivizsgálásába sem avatkozott be negatív módon. „Éppen ebben az időszakban kezdődött a legsúlyosabb ügyek kivizsgálása” – mondta. Úgy véli, Čižnár és a főügyészség mindenben együttműködött a rendőrséggel, és személyesen Čižnár sokat tett azért, hogy az ügyészek és a tisztességesen dolgozó nyomozók szabad kezet kapjanak.

Jaromír Čižnár főügyész hétéves megbízatása pénteken telt le, az utódját még nem tudta megválasztani a parlament. Čižnár először Zuzana Čaputová államfővel közli, hogy továbbra is betöltené-e ezt a posztot.

Čižnárt 2013. június 18-án választotta meg titkos szavazással a parlament, 82 képviselő szavazott rá. Ivan Gašparovič július 17-én nevezte ki, ő volt Szlovákia hatodik főügyésze.