A Sme rodina a házépítési költségek 30%-ával támogatná a fiatal családokat

„Ez a program garantálja, hogy minden fiatal család, a friss házasok, akik úgy döntenek, hogy új házat építenek, a ház árára akár 30%-os állami támogatást kaphassanak” – állapította meg Milan Krajniak, a Sme rodina alelnöke a keddi sajtótájékoztatóján.

Az állami támogatást a jelzáloghitelhez kötnék, és három részre osztanák. Az első 10%-ot a család a szerződés aláírásakor kapná meg, további 10%-ot az épület használatbavételének az engedélyezésekor, az utolsó legfeljebb 10%-ot pedig fokozatosan az első, második és a harmadik gyerek születésekor. Azoknak a fiataloknak, akik igénybe vennék a támogatást, három alapvető feltételt kellene teljesíteniük: nem lehetnek 35 évnél idősebbek, a fiatal házastársak legalább egyikének egy évig dolgoznia kell előtte, és képesnek kell lenniük a jelzáloghitel törlesztésére.

A támogatott ingatlan paramétereit is szabályoznák – hangsúlyozta Štefan Holý, a mozgalom képviselője. A támogatás az állandó lakhatást érintené, nem pedig az ingatlanbefektetéseket. „Ezzel nem pazar villákat fogunk finanszírozni, ez a hétköznapi családok számára készült. Javasolni fogjuk, hogy a támogatás igénylése és a használatbavételi engedély kiadása között legfeljebb két év legyen” – magyarázta. A házak méretét is szabályoznák, úgy, ahogy az külföldön is működik.

A támogatáshoz szükséges forrásokat az állam elsősorban az építkezéssel összefüggő áfából biztosítaná. „Azt javasoljuk, hogy az állam azt az áfát, amelyet az ilyen házak esetében beszed, lényegében rendkívüli hiteltörlesztésként használja fel” – magyarázta Holý. A Sme rodina szerint a pénzt abból az alapból is meg lehet szerezni, amelybe korábban a banki illetéket folyósították.

„Ez a következő pont, amellyel a lakhatási támogatások és a családtámogatások mozaikját építjük. Hogy a családok vállaljanak gyereket, az államnak pedig később legyen miből finanszíroznia az egész szociális rendszert” – értékelte a javaslatot Boris Kollár, a mozgalom elnöke.