A rendőrség szerdától intenzívebben ellenőrzi a kijárási tilalom betartását

Szerdától csak negatív teszttel lehet például a munkahelyünkre, postára, bankba, ruhatisztítóba, könyvtárba, optikába, cipőjavítóhoz, bicikli- és autószervizbe menni. A negatív teszteredményről szóló tanúsítványt ajánlott magunkkal vinni az egyes üzletek átvételi pontjaira is. Holnaptól negatív teszttel lehet csak individuális sportot űzni és a természetben tartózkodni (továbbra is csak a járáson belül), ez alól kivételt fognak élvezni a 15 évnél fiatalabb gyerekek, a 65 év feletti idősek és a súlyos egészségkárosodásban szenvedő személyek. A gyerekeket az iskolába vagy az óvodába kísérő személytől is kérhetnek tesztet, ahogy a felső tagozatos tanulóktól, a középiskolás diákoktól, valamint az egyetemistáktól is.

Január 27-től bizonyos esetekben, például létfontosságú árucikkek megvásárlása céljából teszt nélkül is elhagyhatjuk majd a lakóhelyünket. Ezeket a lakóhelyünkhöz legközelebbi kisboltban, gyógyszertárban vagy drogériában kell beszerezni. Teszt nélkül lehet majd orvoshoz és állatorvoshoz is menni, oltásra és tesztelésre szintén. Nem fognak tesztet kérni az óvodásoktól és az alsó tagozatos tanulóktól sem az oktatási intézménybe vezető úton. Teszt nélkül lehet majd menni temetésre, esküvőre és keresztelőre is. Rendőrségi kihallgatáson és bírósági tárgyaláson is részt lehet majd venni teszt nélkül. Három év alatti gyerekkel, illetve kutyával és macskával is elmehetünk sétálni a lakhelyünktől 1 kilométeres távolságig.

A kormány február 7-ig meghosszabbította a kijárási tilalmat. A január 27-től február 2-ig tartó időszakban több kivétel érvényesítéséhez is szükség lesz olyan negatív antigén- vagy PCR-tesztre, melyet január 18. után végeztek el. A rosszabb helyzetben lévő 37 járásban február 3. és 7. között január 27. után elvégzett tesztet kell majd felmutatni.