A rendelők egy része nem egyezett meg a VšZP-vel

Naďa Trenčanská Bedušová, a ZAP szóvivője azt mondta, a biztosító nem volt hajlandó elfogadni azokat a feltételeket, amelyek a szövetség ajánlott, így nem írták alá az újabb szerződéseket. A jelenlegiek március 31-én járnak le. Ez azt eredményezheti, hogy a VšZP ügyfeleinek fizetni kellene az ellátásért a ZAP-hoz tartozó rendelőkben. A szervezet szóvivője továbbá elmondta, azt is felajánlották, hogy egy ideiglenes, egy hónapig tartó szerződést írnak alá a biztosító feltételei mellett, és ez idő alatt megpróbálnak egyezségre jutni, de állítása szerint a VšZP erre nem volt hajlandó.

„Az ajánlatot elutasították, és nyomást gyakorolnak ránk, hogy egyéves szerződéseket írjunk alá”

– tette hozzá Trenčanská Bedušová.

A Szlovákiai Általános Orvosok Szövetsége (AVLS) viszont jelezte, ők meg tudtak állapodni a biztosítókkal. Monika Palušková, a szervezet vezetője elmondta, észszerű kompromisszumot született. Ugyanakkor hangsúlyozta, az egészségügy továbbra is alulfinanszírozott, a helyzet stabilizálására legalább 360 millió euróra lenne szükség. Továbbá megjegyezte, az AVLS az Union magánbiztosítóval is megegyezett, a Dôverával pedig még folynak a tárgyalások.

Hogy a továbbiakban mi lesz a ZAP-hoz tartozó rendelőkkel, egyelőre kérdéses. Az utóbbi években már előfordult olyan helyzet, hogy az egészségügyi szakszervezetek és a biztosítók nem tudtak megegyezni, így a biztosító a szövetség vezetését megkerülve az egyes rendelőkkel kezdett el tárgyalni a feltételekről.

Lapunknak eljuttatott közleményében a VšZP jelezte, most is ehhez a megoldáshoz folyamodnak. Továbbá közölte, azokat a rendelőket, amelyek így sem hajlandóak megegyezni, fokozatosan más rendelőkkel helyettesítik majd, akikkel április 1-től is érvényes a szerződésük. Ez a gyakorlatban azt eredményezheti, hogy a VšZP ügyfeleinek új orvosokat kell keresniük, ha nem akarnak fizetni az ellátásért a ZAP rendelőiben.

(nar, TASR)