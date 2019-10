A PS/Spolu programja magyarul is olvasható

"Egy nyitott és összetartó társadalmat akarunk létrehozni, amelyben mindenkinek joga van teljesértékű és méltó életet élni. Ezért rendkívül fontos számunkra, hogy a kisebbségek teljesértékű tagjai legyenek társadalmunknak, amelyet mindnyájan, közösen alkotunk.

A Bod Zlomu/Fordulópont nevű programunk ezért is kínálja a kisebbségek jogállásának javítását, de tudatosítjuk, hogy ennél többet is tehetünk. Tudunk, akarunk és fogunk is többet tenni-a honlapunknon mától az egész program elérhető a legnagyobb kisebbség nyelvén, azaz magyar nyelven is. Mi vagyunk az első szlovák párt amely ilyet valaha is tett. Emellett létrehoztuk a Magyar Platformot is, amely a magyar tagjainkat fogja össze.

Egyrészt ez egy szimbolikus jelentőségű gesztus amely kifejezi, hogy őszintén érdeklődünk a magyarok iránt, szeretnénk megszólítani őket és gondolunk rájuk is- ugyanakkor gyakorlati haszna is van, hiszen a magyarul beszélő emberek számára olvashatóbbá válik a programunk és ezáltal alaposabban megtudják fontolni az ajánlatunkat amit a választásokon kínálunk- nem csak nekik, és az említett kisebbségeknek, hanem mindenkinek akinek van kedve és energiája részt venni szlovákia jobbá formálásában."