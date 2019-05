A PS-Spolu felszólította Kiskát a választások előtti együttműködésre

Mindezt a PS elnöke, Michal Truban, valamint Miroslav Beblavý, a Spolu vezetője mondták.

Beblavý szerint nem szabad Szlovákia sorsával hazardírozni a jövő évi választások előtt.

„Csatlakozz hozzánk és dolgozz velünk, örömmel fogadunk“ - üzenték Kiskának.

A PS és a Spolu deklarálták, hogy a jövőben is együtt akarnak majd dolgolni és a jövő évi választáson is koalícióban indulnak, ahová más pártokat is várnak.

Truban szerint a szombati választási siker fő üzenete, hogy az emberek értékelték, hogy a két párt vezetői félretették az egójukat és igyekeztek megegyezni Szlovákia érdekében.

Andrej Kiska korábban az mondta, hogy mandátumának kitöltése után nyilatkozik a politikai jövőjéről.