A politológus szerint Bugár nem fog visszalépni

A publicista a Tablet.TV. vitaműsorában beszélt az elnökválasztási kampányról, szerinte Bugár van olyan tapasztalt szónok, hogy helytálljon az elnökjelöltek vitájában, és ha nem is jut be a második fordulóba, a pártján segíthet – vélhetően ez is a célja, mert elnök aligha lehet. Hrabko szerint nem kizárt, hogy Menyhárt eleve azzal a tudattal indult el, hogy a kampány elején vissza fog lépni, „lehet, hogy a felmérésekben mért alacsony támogatottsága is elkedvetlenítette”.

Támogatottsága a közvélemény-kutatásokban egyszer sem haladta meg az 1,5 százalékot, ami az MKP-énál is alacsonyabb.

„Természetesen Bugár javára nem léphetett vissza, hiszen riválisok, de azt nem tudom, hogy segíthet-e valamit Mistríknek Menyhárt támogatása” - tette hozzá Hrabko, aki Maroš Šefčovičot, Robert Mistríket, Zuzana Čaputovát és Štefan Harabint várja az első négy helyre. (TASR)