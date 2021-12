Januártól emelik a politikusok fizetését

A szlovákiaiaknak sokszor a megszokottól eltérő munkaidőben kell dolgozniuk, hogy egy kis extra fizetést kapjanak. Az új évben azonban ezért nem számíthatnak emelkedő bérpótlékokra.

„Az éjszakai, valamint a szombati és vasárnapi munkavégzésre vonatkozó pótlékokat 2021. január 1-jétől rögzíti a Munka Törvénykönyve. A juttatások változatlanok maradnak, mivel a szociális partnerek az idei háromoldalú tárgyalások során nem állapodtak meg a juttatások összegének megváltoztatásáról. A lehetséges jövőbeli változtatásokat 2022-ben fogják megvitatni, amikor majd a 2023-as minimálbérrel is foglalkoznak” – erősítette meg Eva Rovenská, a munkaügyi minisztérium szóvivője.

A munkavállaló így 2022-ben és idén is 1,43 euró/óra juttatást kap az éjszakai munkáért. Szombati munkavégzés esetén 1,79 euró/óra, vasárnap pedig 3,58 euró/óra pluszra számíthat, de az ünnepekért járó pótlék is változatlan marad – írja a Plus 1 deň.

Nézzünk, mi a helyzet a nyugdíjakkal és a politikusok fizetéseivel! Folytatás a galériában!

(br, pluska)