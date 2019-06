A NATO és a kelet-európai rendszerváltások 1988‒1991

Harminc évvel ezelőtt a mostani Európa geopolitikai helyzetét is alapvetően meghatározó döntések születtek. A NATO ma is létezik, és továbbra is állomásoznak amerikai csapatok földrészünkön. A lehetséges orosz fenyegetés árnyékában gondoljuk meg: ez 1989‒1990-ben nem tűnt mindig bizonyosnak.