A munkaerőhiány miatt a cégek kénytelenek növelni a fizetéseket

A szlovák munkaerőpiacon jelenleg lényegesen több az állásajánlat, mint az azokra jelentkező, a munka iránt érdeklődők háromnegyede így viszonylag könnyen és gyorsan talál új állást, miközben a munkáltatók nagy része azt ígérte, hogy idén megemeli az alkalmazottak fizetését.

„Az idei év több jó hírrel is szolgált. A statisztikai adatok rekordalacsony munkanélküliségről és emelkedő bérekről szólnak. A munkáltatók túlnyomó többsége új emberek felvételét, vagy legalább a jelenlegi létszám megtartását tervezi, közel 90 százalékuk pedig béremeléssel is számol”

– magyarázza lapunknak Martin Malo, a Grafton Slovakia és Gi Group munkaerő-közvetítő ügynökség igazgatója. Szerinte a cégeknek az elkövetkező időszakban több kihívással is meg kell küzdeniük. „Az alapvető munkaerőhiány mellett ott van a korkedvezménnyel nyugdíjba vonulók növekvő száma, a minimálbér növekedése és a kiszámíthatatlan jogi környezet is. Mindezek túlzott nyomást rónak a munkáltatókra, ami jelentősen befolyásolja a szlovákiai munkaerőpiacot” – figyelmeztet Malo.

Hűtlen alkalmazottak

A nagy munkaerőhiány egyik következménye a megnövekedett fluktuáció, amellyel ma a szlovákiai vállalatok közel kétharmada küzd. A rekordalacsony munkanélküliség és a munkaerő iránti nagyobb kereslet arra kényszeríti a munkaadókat, hogy emeljék a béreket, ellenkező esetben ugyanis gyorsan hátat fordítanak nekik az alkalmazottaik. A reálbérek évekig tartó csökkenése után így most ennek épp az ellenkezője történik – a reálbérek gyorsabban emelkednek. „A munkaerőhiány és a megélhetési költségek elmúlt időszakban tapasztalt könyörtelen emelkedése azt eredményezte, hogy a fizetés ma már a legfontosabb motiváló tényező a munkahelyváltásnál” – magyarázza Malo.

Több vendégmunkás

A cégek a hazai munkaerőhiányt külföldi munkavállalókkal igyekeznek pótolni, a vendégmunkások száma így folyamatosan nő. Míg tavaly mintegy 95 ezer külföldi munkavállalót regisztráltak a szlovák hatóságok, idén már több mint 107 ezret, és a számuk 2028-ra várhatóan meghaladja majd a 140 ezret. Ez hétszer több lesz, mint 2014-ben.

„A demográfiai trendek és a korkedvezményes nyugdíjazások növekvő száma miatt kulcsfontosságú a megfelelő számú munkaerő biztosítása az ország versenyképességének a fenntartásához. És bár a kormány számos intézkedést hozott, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a külföldiek szlovákiai foglalkoztatásának a támogatása nélkül veszélybe kerülhet egyes ágazatok és nagyvállalatok működőképessége”

– emlékeztet a Grafton igazgatója.

Ágazati különbségek

Hogyan hatnak a fent említett tényezők az egyes ágazatokra? „Az ezzel kapcsolatos felmérést az idei harmadik negyedévben végeztük el az ország nyolc megyéjében. A feltüntetett adatok a régió szokásos bruttó átlagbérén alapulnak, figyelembe véve a változó összetevőket, így például a 13. bért is, szétosztva ezt a havi fizetésre. A vezetők éves bónuszai vagy a túlórapótlékok azonban ebben nincsenek benne” – mondta el Malo.

A Grafton Slovakia felmérése szerint a számítógépes szakemberek továbbra is a legjobban fizetett alkalmazottaknak számítanak, az IT-ágazat azonban e tekintetben valószínűleg elérte a felső határát, vagyis a bérszínvonala már stagnál. Az egyes állások között azonban itt is látványos különbségek vannak. A különböző programozási nyelveken dolgozó fejlesztők például havi 2200 és 4000 euróért dolgoznak Szlovákia-szerte, és hasonló összeget fizetnek az IT-biztonsági szakembereknek is. A tesztelők fizetése ennél viszont jóval alacsonyabb: egy manuális tesztelő fizetése 1500 eurónál kezdődik. A legmagasabb fizetést (2500 euró) egy manuális tesztelő Pozsony és Nagyszombat megyében érheti el, más régiókban a fizetése legfeljebb 2000 és 2100 euró között mozog.

Raktárosok, építőmunkások

A megfelelő alkalmazottak hiánya a beszerzési és logisztikai szegmensben is az átlagfizetések emelkedéséhez vezetett. Az ágazat munkáltatói inkább a rugalmas javadalmazási csomagokra esküsznek, amelyek pénzügyi és nem pénzügyi juttatásokat egyaránt tartalmaznak. Ebben a szegmensben a legalacsonyabb bért a raktári dolgozóknak fizetik, akik például még Pozsony vagy Nyitra megyében is kénytelenek beérni az 1200 és 1500 euró közötti fizetéssel, Eperjes megyében pedig 950 és 1250 euró között mozog a bérük. Az ország többi részén egy raktári dolgozó alig valamivel több, mint 1000 eurót keres. A beszerzési menedzserek fizetése Pozsony és Kassa megyében 3–4 ezer, Nagyszombat megyében 2800–3800, Trencsén és Zsolna megyében 2500–3500, Eperjes megyében 2800–3500, Nyitra és Besztercebánya megyében pedig 3000–3500 euró között mozog.

Nőnek a fizetések az építőiparban is. Az építésvezetők Pozsony megyében keresik a legtöbbet, 2200–2800 euró közötti összeget, Besztercebánya megyében pedig a legkevesebbet, 1900–2500 eurót. Szlovákia egyéb régióiban az átlagbérek ebben a pozícióban nem sokban különböznek, vagyis nagyjából 2000 és 2600 euró között mozognak. A legjobban fizetett pozícióknak ebben az ágazatban az építészmérnökök és a statikusok számítanak, akik Pozsony megyében 2000 és 2600 euró közötti összegre számíthatnak.

Csalóka bankszektor

A bankszektorban működő cégekre szintén nagy nyomás hárul, hogy az alkalmazottak megtartása érdekében növeljék a fizetéseket. A bankszektor bérei azonban korántsem olyan magasak, mint azt sokan gondolnák, a legtöbb pozíció esetében az országos átlagbér körül mozognak. Egy junior hitelelemző például nagyjából 1150 és 1600 euró közötti összeget keres Szlovákia valamennyi megyéjében, és a biztosítási kárrendező fizetése is hasonló (1200 és 1700 euró között). A bankok értékesítési pontjain dolgozók fizetése Trencsén, Zsolna és Besztercebánya megyében 1000 eurónál kezdődik. A pénzügyi és számviteli ágazatban a bérek azonban már valamivel magasabbak: egy pénzügyi elemző Pozsony, Nagyszombat, Eperjes és Kassa megyében 1500 és 2100, másutt 1300 és 1800 euró közötti fizetésre számíthat. A bérszámfejtők pénzügyi javadalmazása is hasonló. A legtöbb pénzt pedig természetesen a vezető pozíciókban levőknek fizetik, így például egy pénzügyi igazgató akár 7 ezer eurót is kereshet havonta.

Bolti alkalmazottak

A kiskereskedelmi ágazatban ugyan hiány van az eladókból, ezek bérei azonban nem nagyon különböznek Szlovákia egyes régióiban. A fizetések 1000 eurónál kezdődnek, és régiótól függően elérik az 1300 eurót (az ország keleti részén) és az 1500 eurót (a nyugati megyékben). Ezzel szemben az egyes régiókon belül viszonylag jelentős különbségek mutatkoznak az értékesítési menedzserek fizetésében. Trencsén és Zsolna megyében ezek 1900–2500, Pozsony megyében pedig 2600–3500 euró közötti összeget keresnek.