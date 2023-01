A Magyar Fórum választási pártot szeretne, a Szövetség inkább a listájára venné Simonékat

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a pozsonyi Devín hotelben tartott csütörtöki egyeztetés után elmondta, pártja nyitott az együttműködésre, a két szereplő programjának összeegyeztetésében nem lát problémát. „Az érdekeink közösek” – jelentette ki azzal, a szlovákiai magyarok és a déli régiók képviselete a fő cél. Abban azonban nem jutottak megállapodásra, hogy a két párt milyen módon működjön együtt. Erre ugyanis több lehetőség is kínálkozik. Így például az, hogy formálisan az egyik szereplő állít jelöltlistát és a másik párt politikusai ezen kapnak helyet. A másik megoldás szerint a két szereplő egy választási párt listájára lépne, amely lényegében csak az indulás jogi kereteit biztosítaná. Ez utóbbi megoldást a Szövetség gyakorlatilag elvetette. „A közösségünk szempontjából az az igény van, hogy egy párt képviselje az érdekeit. Egy következő lista, egy következő párt gondolatának felvetése ismét a megosztottság érzetét kelthetné” – jelentette ki Forró, és hozzátette: „El tudjuk képzelni, hogy a Magyar Fórum jelöltjei a Szövetség listáján szerepeljenek.” Majd arról is beszélt, a Magyar Fórum vezetésének azonban egyelőre más elképzelése van.

Simonék elképzelése

Simon Zsolt, a Magyar Fórum vezetője a találkozó után arról beszélt, azt szeretnék, ha minden magyar politikus egy listán indulna. Szerinte egy választási pártot kellene létrehozni, amely a listájára vehetné az összes szereplőt. Hangsúlyozta, ők ezt a megoldást preferálják. „Akik szlovák pártokból jönnek, azoknak is helyet kell biztosítani, illetve a Szövetség és a Magyar Fórum közötti arányok kialakítására is tettünk javaslatot” – mondta a listáról. Nem zárta ki azonban a Szövetség ajánlatát sem, ami szerint annak a pártnak a listájára léphetnének. Simon azonban hangsúlyozta, olyan megoldást akarnak találni, amelyben nem oldódik fel a Magyar Fórum. Kiemelte, egy közös magyar lista állítása az elsődleges céljuk. A saját és a Szövetség jelöltjein kívül szerinte egy ilyen listán helye van azoknak a magyar politikusoknak is, akik eddig szlovák pártokkal működtek együtt.

Simon és az OĽaNO-sok

A Magyar Fórum vezetői a napokban tárgyaltak már Grendel Gáborral, a parlament alelnökével, aki a NOVA párt vezetője és az OĽaNO frakciójában ül. „Grendel Gábor nem zárta ki, hogy egy ilyen projekt része legyen” – mondta Simon a közös magyar listára vonatkozóan. Gyimesi Györggyel, és Cseh Péterrel, az OĽaNO két magyar parlamenti képviselőjével is egyezetetni szeretnének, de a Magyar Fórum vezetője szerint a szlovák pártok színeiben, a régiókban tevékenykedő politikusokat is meg szeretnék szólítani.

Grendel a Magyar Fórum vezetőjének kijelentésére reagálva lapunkkal azt közölte, jelenleg csak azt zárja ki, hogy olyan kormányt támogasson, amelynek a Smer, a Hlas vagy valamelyik szélsőjobboldali párt lenne a tagja. „A NOVA párt, amelyet képviselek, eddig nem döntött arról, milyen felállásban és kivel köt szövetséget” – tette hozzá azzal, ahhoz szeretne hozzájárulni, hogy minél kevesebb demokratikus szavazat vesszen el.

Gyimesi pedig lapunknak úgy nyilatkozott, ő sem zárkózik el az egyeztetéstől. „Számomra a magyar közösség és az általam vallott konzervatív, nemzeti lapú értékrend képviselete a legfontosabb. Ha ehhez bárki tud és képes kapcsolódni úgy, hogy az a magyarság számára megtartó és erősítő legyen, azzal kutya kötelességem leülni tárgyalni a részletekről” – közölte a képviselő, és hozzátette, a politikusok egóharca sehová sem vezet. „Ezt láttuk Simon Zsolt esetében is” – jelentette ki.