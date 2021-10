A magas energiaárak tönkreteszik a cégeket

Az energiaárak növekedése egyre inkább bonyolítja a ipar működését. Sok cég nem képes a megszokott formában gyártani. Először a járványellenes intézkedések tettek nekik keresztbe, most pedig a drága energia miatt kell korlátozniuk a termelést.

„Az emelkedő árak felszámolják a nagy gyárakat, negatívan érintik az egyéni vállalkozókat és végső soron a polgárokat is. Az államnak van lehetősége kompenzálni a villamos energia és a gáz árának drámai emelkedését. Azonban az energia- és szabályozási politika Szlovákiában, de az EU-ban sem megfelelő, ezen a területen a lehető leghamarabb változtatásokat kell bevezetni. Ha ez nem történik meg, a vállalatoknak nem lesz elegendő erőforrásuk a termelés biztosítására, és gyakrabban látunk majd korlátozásokat az ipari vállalkozások termelésében. A lakosság számára a legnagyobb veszélyt a munkahelyek elvesztése jelenti" – mondta Vladimír Soták a Klub 500 elnöke.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy a vágsellyei Duslo üzemnek is csökkentenie kellett a termelésén, és a rendkívül magas földgázárak miatt segítség nélkül nem tudják folytatni a munkát. Az energiaárak más gyáraknak is problémákat okoznak. A vasötvözeteket gyártó árvai kohászati üzem, az OFZ néhány napja jelentette be, hogy kénytelen a hét kemencéje közül négyet leállítani, mert a drága villamos energia miatt nem éri meg termelnie.

Az ipari vállalatok képviselői azt kérik a kormánytól, hogy a kompenzáció részeként elsősorban a rendszer, az úgynevezett TPS működési díjának csökkentésére helyezze a hansúlyt, mivel ez jelentősen befolyásolja a villamos energia végső árát.

Richard Sulík gazdasági miniszer reagált a vállalatok nyilatkozataira. Szerinte néhány vállalatnak a magas energiaárak okozta problémát megoldja a termékeik piaci árának emelkedése. Sulík rámutatott arra is, hogy a villamos energia árak csak a következő téli hónapokban lesznek ilyen magasak.

