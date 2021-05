A legtöbben Pfizert akarnak

A Focus ügynökség április elején vizsgálta, hogyan viszonyulnak az emberek az oltóanyagokhoz. Akkor több európai ország szüneteltette az AstraZeneca használatát, és az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálta egy ritkán előforduló vérrögképződés kockázatát.

A felmérés a Markíza megrendelésére készült. A megkérdezettek több mint 70%-a elfogadhatónak tartja a Pfizert, a második helyen pedig a Szputnyikot (60%). Sokkal kisebb a népszerűsége az AstraZenecának (30%). Hasonló kutatást február közepén is végeztek, ahhoz képest 16,1%-kal teljesített jobban a Pfizer, 7,2%-kal a Szputnyik, 11,9%-kal a Moderna és 23,1%-kal a John-son&Johnson. A másik oldalon az AstraZeneca 13,2%-ot esett vissza. A Szputnyik az idősebbek számára tűnik a legjobb oltóanyagnak, a 65 év felettiek 70%-a tartja elfogadhatónak. Pozitívan tekintenek a Pfizerre is, az AstraZeneca támogatottsága e korcsoportban jóval alacsonyabb.

Pártszimpátia

A pártszimpátia alapján is vizsgálták a vakcinák népszerűségét. Az alakulóban lévő Szövetség szavazóinak közel 85% tartja elfogadhatónak a Pfizert, a Szputnyikot szinte ugyanilyen arányban támogatják, míg az itteni magyar pártok szavazóinak körében az AstraZenecát megelőzte a kínai Sinopharm is. Az itteni magyar pártok választóinak körében a legmagasabb a Szputnyik népszerűsége. Az orosz vakcina támogatottsága azért is érdekes, mert olyan pártok szimpatizánsai is elfogadhatónak tartják, melyek alapjában véve elutasítják az oltást. A Marian Kotleba (ĽSNS) pártjából kiváló politikusok által létrehozott Republika támogatóinak többsége úgy nyilatkozott, elfogadható a Szputnyik. Az orosz vakcina hívei közül azonban mindössze 87 ezren oltatnák be magukat, 209 000-en nem akarnak oltást. Az AstraZenecához a kormánypártok szavazói állnak a legnyitottabban, a Za ľudí választóinak 47,7%-a elfogadná. A lakosság 65,4%-a biztosan vagy inkább kéri az oltást. Azok aránya meghaladja a 30%-ot, akik biztosan nem, vagy inkább nem.