A Közegészségügyi Hivatal visszautasítja a törvénysértés vádját

„A Szlovák Köztársaság olyan helyzetbe került, amelyből nem kerülhet ki fájdalommentes intézkedésekkel. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal rendkívül felelősségteljesen áll hozzá az egészség védelméhez. Igyekszünk ugyanakkor minimalizálni az óvintézkedéseink negatív következményeit” – közölte Ján Mikas tiszti főorvos.

A hivatal közleménye szerint a főügyészség panaszbeadványa egy olyan paragrafus analízisére épül, amely soha nem képezte a rendeletek alapját, ugyanakkor figyelmen kívül hagyja azokat a paragrafusokat, amelyeket ténylegesen felhasználtak a rendeletek készítésekor.

Az ÚVZ egyben felhívta a figyelmet, hogy ha a főügyészség által megtámadott rendeleteket nem adták volna ki, akkor megbénult volna a közegészségügyi ellátás és a kritikus infrastruktúra, ez pedig egyrészt emberéletekbe került volna, másrészt jelentős anyagi veszteségekhez is vezetett volna.

Emellett veszélybe kerültek volna a stratégiai jelentőségű vállalatok, vagy például a létfontosságú orvosi berendezések is, ezeket ugyanis nem egy esetben külföldi szakemberek tartják karban. Fennállt volna a legfőbb állami szervek, az állam, valamint a nemzetközi személy- és áruforgalom lebénulásának veszélye is a pandémiaválság idején. Néhány szlovák állampolgár számára problémát jelentett volna az is, hogy nem tud sürgős orvosi ellátáshoz jutni külföldön, vagy nem tud időben ideutazni az őt kezelő külföldi orvos. A kivételek nélkül egyeseknek, főleg a magányosan élő időseknek az élelmiszerek beszerzése is gondot okozott volna

Maroš Žilinka főügyész szerint a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) két törvénysértő rendeletet is kiadott. A tiszti főorvos december 27-én kelt rendelete értelmében a parlamenti képviselők annak ellenére is ülésezhettek az év utolsó napjaiban, hogy többen Covid-19-pozitívak voltak, illetve preventív karanténjukat töltötték, mert korábban Covid-19-pozitív személlyel érintkeztek.

A másik törvénysértő határozatot a főügyész szerint 2021. január 10-én adta ki az ÚVZ. Ez a Szlovákiába érkezők karanténkötelezetsségeit szabályozza. Žilinka úgy véli, a hivatalnak nem volt felhatalmazása arra, hogy módosítsa a karantén alóli kivételeket, illetve a különleges jogállású személyekre vonatkozó kivételeket. „Az ÚVZ a kivételek meghatározásakor túllépte a hatáskörét, és azokat a törvényi kereteken kívül engedélyezte” – állapította meg.